Manuel Adorni desplazó a José Rolandi y nombró a Aimé Vázquez como su mano derecha en la Jefatura + Seguir en









Con la llegada de “Meme” Vázquez, el funcionario redefine la estructura y el liderazgo dentro de la Jefatura de Gabinete.

La salida de José Rolandi se enmarca en una reconfiguración interna que Manuel Adorni impulsó para consolidar su propio equipo de trabajo.

Como adelantó Ámbito en Charlas de Quincho, el jefe de Gabinete Manuel Adorni decidió reorganizar la estructura interna del área y apartó a José Rolandi de la Vicejefatura. En su lugar asumirá Aimé “Meme” Vázquez, una funcionaria de trayectoria cercana al oficialismo que será, desde ahora, la segunda al mando en la Jefatura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El desplazamiento de Rolandi terminó de cerrarse tras una serie de encuentros con Adorni que venían desarrollándose en los últimos días y que tuvieron su capítulo final este martes. El funcionario llegó a Casa Rosada acompañado por el secretario Ejecutivo de Gobierno, Nicolás Germán, para una reunión definitiva en la que quedó sellada su salida.

Aunque intentó plantear alternativas para continuar, no hubo acuerdo y tanto él como Germán dejarán sus cargos. En las próximas jornadas, sus equipos trabajarán en una “transición ordenada” para completar el traspaso.

La movida confirma el desgaste que Rolandi arrastraba desde hacía semanas. Había llegado al Gobierno en diciembre de 2023 de la mano de Nicolás Posse, y logró mantenerse cuando el exjefe de Gabinete fue eyectado meses atrás, refugiándose bajo la conducción política de Guillermo Francos. Sin embargo, la salida de Francos a fines de octubre terminó por dejarlo en una posición frágil.

Con Adorni ya plenamente instalado al frente del gabinete nacional, era cuestión de tiempo para que avanzara con la conformación de su propio equipo. Ahora, la llegada de Vázquez sella esa decisión.

La reconfiguración también ordena el entramado administrativo: bajo la órbita de la Jefatura quedarán la Secretaría de Prensa y Comunicación, comandada por Javier Lanari; la de Ambiente y Turismo, que continúa bajo la conducción de Daniel Scioli; además de la Secretaría Ejecutiva, la de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, la de Innovación, Ciencia y Tecnología, la de Asuntos Estratégicos y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.