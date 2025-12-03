Cómo están las tasas del plazo fijo en los principales bancos hoy, miércoles 3 de diciembre 2025 + Seguir en









En un panorama económico complejo, los principales bancos del país ajustaron los porcentajes de los depósitos. La comparación según los datos del Banco Central de la República Argentina.

El valor de los plazos fijos al día de la fecha Depositphotos

Aunque los plazos fijos siguen siendo una de las opciones más usadas para ahorrar en pesos, sobre todo cuando la inflación no da tregua, la realidad demuestra que la rentabilidad varía bastante según el banco elegido. Y eso puede cambiar mucho la ganancia real.

Es clave tener en cuenta que las tasas las reporta el Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que ofrece un piso mínimo de transparencia. Pero eso no asegura que la inflación termine no quedándose con gran parte del interés. Por eso es importante comparar y poder definir cuál es la mejor entidad financiera para realizar el depósito según los objetivos de cada persona.

plazo fijo inversiones Depositphotos La decisión de renovarlo o migrar hacia alternativas como fondos comunes, plazos fijos UVA o incluso instrumentos dolarizados depende hoy, más que nunca, del perfil de riesgo y del horizonte de ahorro de cada persona.

Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 3 de diciembre Según el comparador oficial del BCRA para plazos fijos online a 30 días en pesos, que incluye a entidades con mayor volumen de depósitos, algunas de las Tasas Nominales Anuales (TNA) vigentes hoy son las siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 25%

Banco Galicia : 22%

Banco Santander : 21%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 26%

BBVA : 23%

Banco Macro : 26%

Banco Credicoop : 24%

ICBC : 28%

Banco Ciudad: 24% Plazo Fijo Plata