El Gobierno confirmó la salida de Neiffert al frente de la SIDE y designó a Auguadra









El Ejecutivo comunicó la salida del titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y la designación en su lugar de Cristian Auguadra. El nuevo funcionario responde a Santiago Caputo.

Cambios en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)﻿.

El Gobierno confirmó la designación de Cristian Auguadra al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en reemplazo de Sergio Neiffert, tras finalizar la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

De esta manera, el asesor presidencial Santiago Caputo logró colocar a un hombre de su confianza al frente del organismo de inteligencia.

Tras una jornada de fuertes rumores sobre la salida de Neiffert, la confirmación llegó mediante un comunicado emitido por la Vocería Presidencial, donde se destacó que el proceso que encabezó en la SIDE tuvo como eje ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, así como optimizar recursos y actualizar los estándares operativos del organismo.

El anunció se realizó tras la validación recibida por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación marcó el fin de esta primera fase, que sentó las bases para un funcionamiento más eficiente y profesional.