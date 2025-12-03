El Cuti Romero metió un golazo de chilena en el último minuto: "Aprendo de Messi" + Seguir en









El defensor de la Selección argentina se despachó con dos goles para rescatar al Tottenham en la Premier League. Mirá las imágenes.

El Tottenham empató por 2 a 2 con el Newcastle, en el estadio St James’ Park, por la decimocuarta fecha de la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

Los dos goles de los “Spurs” fueron convertidos por el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, el último de ellos de chilena en el último minuto. Mientras que para el local anotaron el volante Bruno Guimarães y el delantero Anthony Gordon, de penal.

Con la igualdad, el conjunto dirigido por el danés Thomas Frank es undécimo, con 19 unidades, mientras que las “Urracas” están dos puestos por detrás, con la misma cantidad de puntos.

El “Cuti” abrió su cuenta personal en 32 minutos, con un centro bajo y al primer palo del mediocampista Mohammed Kuddus, que el argentino atacó y cabeceó, agarrando a contrapié al arquero rival y marcando la igualdad.

DE PALOMITA, PARADO COMO 9. pic.twitter.com/FUB8dZa0sD — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 2, 2025 Luego en el cuarto minuto de descuento, cuando parecía que su equipo perdía 2-1, el “Cuti” Romero remató de chilena un despeje defectuoso tras un córner y puso la pelota al lado del palo, en un disparo carente de potencia pero que entró ante la pasividad defensiva y del arquero Aaron Ramsdale.

ASÍ LO EMPATÓ A LOS 94'. pic.twitter.com/6Q5LOjputk https://t.co/YQ5AyKLrVh — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 2, 2025 Luego de haber logrado el empate para los "Spurs", el cordobés habló con Sky Sports y fue consultado por su inesperada pirueta para lograr el empate agónico. “Es un gol hermoso. Siempre que estoy en la Selección Argentina aprendo cada día de Messi”, aseguró. “Los últimos tres o cuatro partidos no dimos la talla”, aseguró Romero, quien logró rescatar al equipo a los 95' de una nueva derrota con una de las actuaciones más memorables de su carrera.