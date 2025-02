Axel Kicillof sobre la muerte de Kim: "Algunos usan esto para ganar un voto, se han traspasado todos los límites"

Finalmente, convocó al presidente Javier Milei "en su despacho o en el mío, nos juntamos para trabajar el tema con seriedad, cada uno haciéndose cargo de lo que hizo y de lo que va a hacer. No ha habido ninguna inversión del Gobierno nacional y ha quitado fondos. Hablemos de las cosas reales: cuando yo recorro los distritos me piden más policías, más patrulleros y mejor tecnología. Son cosas reales que pueden cambiar esta situación".

Caso Kim Gómez: la detención de los responsables

"Desde el primer momento, nos dedicamos a apresar a los delincuentes, que ya están presos", señaló Axel Kicillof en la conferencia de prensa y planteó que "el principal responsable tiene 17 años. No es un tema de Ley Penal Juvenil en términos de edad de imputabilidad, porque desde los 16 años se pueden aplicar penas".

Luego, expresó: "Estamos dispuestos a discutir y adaptar leyes nacionales. [...] Pero aún teniendo la mejor ley, el problema es si no se aplica o se aplica mal". "Yo no nombro a los jueces, no pongo preso a nadie, no libero a nadie, ni tampoco hago las leyes", aclaró e indicó: "Somos responsables por la policía que actúa como auxiliar de la Justicia. Apresamos inmediatamente a quien cometió esta atrocidad".

En ese sentido, precisó que "ya lo habíamos apresado en febrero y estuvo inmediatamente libre. Tendría que haber estado preso, seguramente. No es un caso para discutir baja de imputabilidad, sino para discutir la aplicación de la Justicia y se espera que se actúe con todo el rigor y que se castigue a los responsables para que se haga Justicia, porque eso esto es lo que siempre piden las familias".

Caso Kim Gómez: los detenidos

El principal sospechoso por el crimen de Kim Gómez, de siete años, ocurrido este martes en La Plata tiene 17 años y se encuentra a disposición de la fiscal Carmen Ibarra, de la UFI N° 7 de menores de la ciudad. El detenido se negó a dar declaraciones y se encuentra imputado por robo y homicidio. Permanecerá en prisión preventiva hasta su audiencia.

El antecedente que mencionó el Gobernador data del 1° de febrero, cuando el mismo joven de 17 años fue detenido por "tentativa de robo automotor" en el casco céntrico platense. En ese momento, la fiscal Sabrina Caldera definió no mantenerlo aprehendido.