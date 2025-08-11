Axel Kicillof: "La inflación de las familias no es la que el Gobierno muestra"

“Milei tiene un plan ortodoxo: recesivo, de ajuste, de reducción de ingresos, y de desindustrialización”, definió el gobernador bonaerense. Además, volvió a cargar contra Milei y Adorni por viralizar un video falso.

El gobiernador pidió defender a los jubilados, al CONICET, a los docentes, la soberanía y la democracia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , volvió a acusar este lunes al presidente Javier Milei y a su vocero, Manuel Adorni, de haber hecho “un papelón” tras haber difundido de un video adulterado que tergiversó sus declaraciones. Además, criticó el plan económico del Gobierno y recalcó que “la inflación de las familias no es la que el Gobierno muestra”.

“Milei tiene un plan ortodoxo: recesivo, de ajuste, de reducción de ingresos, y de desindustrialización”, definió el gobernador en declaraciones a Radio 10. Además sostuvo que “la gente no puede pagar servicios, ni el bondi”.

En ese sentido, recalcó que “la inflación de las familias no es la que el Gobierno muestra ” y que “Fuerza Patria no sólo quiere ponerle un freno a Milei sino defender a los jubilados, al CONICET, a los docentes, la soberanía y la democracia”.

“Lo esperábamos y pasó: trucharon un video y lo difundieron el Presidente y el vocero”, expresó el mandatario bonaerense. La pieza a la que el economista hizo mención, publicada en las redes sociales de Milei y Adorni y replicada por cuentas libertarias, mostró un fragmento manipulado de una nota en Futurock en el que el mandatario provincial afirmó: “Hoy yo no tengo una propuesta. Me parece que tenemos que buscarla”, para dar a entender que el peronismo carece de propuestas de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

En verdad, la respuesta de Kicillof no era a la pregunta que apareció en el recorte, sino que pertenecía a otro momento de la entrevista en donde se le consultaba quién debe ser el primer candidato a diputado nacional del peronismo.

En el video sin editar, ante la pregunta que formula la periodista, Kicillof no contestó “no tengo una propuesta”, dijo, en cambio, que lo que tiene el peronismo “son prioridades y objetivos”. “Puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después, crear trabajo, que haya condiciones dignas de laburo…(y sigue)”, afirmó.

“Había suficientes antecedentes, sumada la precariedad de la política económica del Gobierno, para pensar que ocurriría lo que finalmente ocurrió: que iban a utilizar métodos de falsificación y truchaje, y difundirlo en redes con sus ejércitos”, razonó el gobernador y sostuvo que “si algo tienen es esa capacidad y decidieron utilizarla”.

Luego, advirtió que “esto es parte de la campaña electoral que tienen diseñada ante las dificultades que tienen para instalar una campaña en la provincia que los deja en descubierto, porque no tienen mucho para ofrecer” y cuestionó que, pese a que “reconocieron que era trucho, está el riesgo de que le hagan creer a alguien que uno dijo algo que no dijo”.

Posteriormente, al ser consultado sobre las propuestas del peronismo para estos comicios, Kicillof contestó: “Estamos ante una elección legislativa. La boleta de Fuerza Patria viene a defender la salud pública, la educación pública, la obra pública y la seguridad. Todas cuestiones que el gobierno nacional vino a destruir”.

Antecedentes con fake news

No es la primera vez que el oficialismo libertario recurre a este tipo de prácticas. En las elecciones porteñas pasadas, circuló un video falso donde Mauricio Macri aseguraba que el PRO bajaba la candidatura de Silvia Lospennato para respaldar al postulante de La Libertad Avanza, que era entonces Adorni. La justicia ordenó eliminarlo y el episodio derivó en un fuerte cruce entre el PRO y LLA, fuerzas que, paradójicamente, ahora comparten alianza electoral en la provincia de Buenos Aires.

La polémica también tiene un costado irónico: desde julio, Adorni conduce en YouTube el programa semanal “Fake-7-8″, donde dice desmontar “noticias falsas” contra el Gobierno. En un set con escritorio, mate y pizarrón, el portavoz presenta titulares, posteos y declaraciones recientes para desacreditarlos, y anunció que planea ampliar su difusión. Según trascendió, el ciclo podría llegar a la TV Pública o a un streaming afín al oficialismo.