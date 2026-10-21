Axel Kicillof confirmó la adhesión a la Ley Nicolás para prevenir la mala praxis y los errores médicos + Agregar ámbito en









La norma nacional busca prevenir errores médicos y daños evitables en hospitales y clínicas públicas y privadas. Lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 por una meningitis que no fue diagnosticada a tiempo.

La Ley Nicolás fue promulgada a nivel nacional en octubre de 2025.

El Gobierno bonaerense promulgó hoy la Ley 15.641, por la que la provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional 27.797, conocida como “Ley Nicolás”, que establece un marco de calidad y seguridad para la atención sanitaria, a partir de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial. La norma había sido sancionada por la Legislatura el 29 de septiembre, y el Poder Ejecutivo deberá designar la autoridad de aplicación.

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La Ley Nicolás fue promulgada a nivel nacional en octubre de 2025 y alcanza a todas las instituciones de salud, públicas y privadas. Su objetivo es prevenir la mala praxis y los diagnósticos errados y reducir los daños evitables en la atención médica.

La Ley Nicolás Entre sus principales puntos, crea el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), un sistema no punitivo en el que las instituciones deberán reportar los incidentes graves para investigar sus causas y evitar que se repitan. También establece la verificación periódica de la aptitud de los profesionales de la salud, con instancias de simulación en especialidades críticas, protocolos unificados de seguridad clínica, auditorías y capacitación continua del personal. Además, dispone que si un profesional es sancionado o inhabilitado en una jurisdicción, la medida se aplicará en todo el país, y obliga a las instituciones a ofrecer a los pacientes vías para presentar quejas sin temor a represalias.

La norma lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió en 2017 por una meningitis bacteriana que fue diagnosticada como una alergia. Su madre, Gabriela Covelli, impulsó el proyecto desde la ONG Por la Vida y la Salud.

La adhesión bonaerense surgió de proyectos de las senadoras Mónica Macha, de Fuerza Patria, y Betina Riva, de La Libertad Avanza. Obtuvo media sanción en el Senado a mediados de septiembre y fue convertida en ley por Diputados el 29 de ese mes. En la Cámara baja, el diputado Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, que había impulsado su propio proyecto de adhesión junto a legisladores de distintos bloques, sostuvo que “la ley busca evitar nuevos casos como el de Nicolás y pone en valor a la salud pública, porque genera los mecanismos para que no vuelvan a ocurrir casos de mala praxis”.