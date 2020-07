Provincia, con "cuarentena intermitente": reabren empresas, comercios y actividades profesionales

El mandatario bonaerense mencionó que "estamos terminando 17 días de un aislamiento más duro, y los objetivos se alcanzaron", en un mensaje junto al presidente Alberto Fernández.

"No es que bajaron los casos pero dejaron de crecer a tanta velocidad", afirmó el gobernador en su exposición, en la que detalló que la cuarentena estricta sirvió para tener "más camas de terapia, más lugares de aislamiento y un aumento de producción de plasma".

En ese sentido, Kicillof fue cauto y advirtió: "No es verdad que le estemos ganando al virus. El virus mata y nosotros todavía no sabemos cómo matar al virus. Como no hay tratamiento, no hay remedios y no hay vacunas, lo único que hay son medidas. Lo que estamos haciendo es administrar nuestra capacidad sanitaria".

Hasta el 2 de agosto la región urbana ingresará a la fase 3 de aislamiento y, en ese lapso de tiempo, habrá aperturas de comercios.

A partir del lunes 20 retomarán sus actividades todas las industrias manufactureras, con protocolos estrictos y transporte propio para las y los trabajadores:

Por su parte, el miércoles 22 podrán abrir los comercios de cercanía con estrictos protocolos; mientras que el 27 se reincorporarán varios servicios que incluyen las actividades profesionales.

El gobernador afirmó: "Los objetivos que nos propusimos se alcanzaron y tienen ver con mejorar y profundizar diversas capacidades que ya teníamos".

“Tenemos 65 municipios en fase 5, pero el Gran Buenos Aires tiene una situación muy distinta y estamos terminando hoy 17 días de un aislamiento más duro”, precisó.

Al respecto, detalló que "aumentaron la camas de terapia intensiva de 2.590 a 3.700" y que "por eso hoy el sistema no está saturado", al tiempo que indicó que la capacidad de testeo pasó de "2.500 tests a 5.100 por día" y que también se incrementó "la capacidad de rastreo de los contactos, de 10 mil a 50 mil llamados por día".