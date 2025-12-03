SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de diciembre 2025 - 14:42

Claudia Sheinbaum y una picante crítica a Javier Milei por el préstamo con EEUU

La presidenta mexicana cuestionó al mandatario argentino al remarcar que su país recaudó en 2025 una cifra similar a la solicitada por al Argentina a la gestión de Donald Trump.

Claudia Sheinbaum se diferenció de la gestión de Javier Milei.

“Se preguntan por qué hay tanto apoyo a los gobiernos de la cuarta transformación. Es porque hay recursos que van directo a la gente, sin intermediarios. A nadie se le pregunta por quién van a votar para darle un apoyo o de qué partido es, como sucedía en el pasado. La mayoría son programas universales”, afirmó la mandataria.

Informate más

En ese marco, Sheinbaum destacó: “Para que tengan una idea, este año, la recaudación adicional es de cerca de 400.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto le pidió la Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto. Nosotros lo recaudamos sin más impuestos, sino haciendo bien nuestro trabajo. Fueron 250.000 millones solo de aduanas”.

A continuación, aseguró que su gobierno buscará aumentar aún más la recaudación bajo las mismas reglas vigentes. “Ahora se aprobaron las leyes para cerrar el paso a las factureras completamente. Todavía hay espacio para la recaudación para ayudar a la gente y apoyar al que menos tiene”, remarcó.

Sheinbaum comparó la recaudación mexicana con el préstamo de EEUU a la Argentina.

Sheinbaum explicó que el próximo año los programas se actualizarán por inflación y que más de tres millones de mujeres de entre 60 y 64 años ya reciben su pensión. Adelantó además que en 2026 continuará la beca Rita Cetina en primarias públicas y se sumará la beca Gertrudis Bocanegra para transporte universitario.

“Somos el movimiento popular que está en el poder, siempre cerca del pueblo. No renunciamos a los principios por los que hemos luchado; esa es la transformación”, cerró la presidenta.

Los principales puntos del acuerdo entre Argentina y EEUU

1) Aranceles: Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas. Como contraparte, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Asimismo, dijeron desde la potencia norteamericana, "los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res".

2) Eliminación de barreras no arancelarias: EEUU aseguró que Argentina seguirá eliminando barreras no arancelarias, se comprometió a no exigir formalidades consulares para las importaciones y eliminará gradualmente el impuesto estadístico a los productos norteamericanos.

3) Acceso a los mercados agrícolas: Argentina abrió su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se comprometió a permitir el acceso al mercado de las aves de corral en el plazo de un año y no restringirá el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes. En paralelo, simplificará los procesos de registro de productos para la carne de res, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses.

4) Inversiones en minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja.

5) Se acordó respetar normas ambientales en el sector forestal, el comercio de minerales críticos y la pesca.

6) Prohibición de las importaciones desde países que no respeten normas laborales ni prácticas mercantiles.

7) Evitar distorsiones de empresas estatales y subvenciones industriales que afecten el comercio bilateral

8) Comercio digital: Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses.

