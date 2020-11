Buenos Aires: indefinición de Vidal activa interna de JxC

Es que no sólo el liderazgo bonaerense está en disputa en Juntos por el Cambio. En el PRO aseguran que Patricia Bullrich arroja mediciones sorprendentes entre el electorado porteño, un avance del expresidente sobre territorio de Larreta que podría influir no sólo en el armado electoral 2021 sino también en 2023. Con repercusiones en el vínculo con la UCR de la Ciudad que proyecta a Martín Lousteau como sucesor del jefe de gobierno porteño. En ese contexto, Larreta deja correr el experimento de Vidal candidata en Capital, para frenar la avanzada del macrismo duro en CABA.

Con Vidal sin definiciones en Provincia, afloran nuevas proto candidaturas bonaerenses. Monzó ya está lanzado con la bendición de Larreta quien también le da juego a Diego Santilli. El ex presidente de la Cámara de Diputados mantiene un voto de silencio para evitar críticas a Macri. No lo hace por convicción sino por un pedido expreso de Larreta.

Sin Vidal, el vidalismo también se mueve para ocupar espacios. Cristian Ritondo ya camina la provincia de Buenos Aires junto a Alex Campbell, uno de los dirigentes de mayor confianza de la ex gobernadora y ex subsecretario de asuntos municipales. La veta peronista de Juntos por el Cambio se bifurca no sólo entre Ritondo y ahora Santilli. Desde San Miguel, Joaquín de la Torre construye una línea de acción que incluye a Monzó, a Miguel Pichetto, a Jorge Triaca y a un grupo de ex intendentes del conurbano.

El bloque de intendentes PRO de la provincia de Buenos Aires está alineado con Jorge Macri. El intendente de Vicente López es el único que blanqueó su intención de ser candidato a gobernador en 2023 y desde el Grupo Dorrego pide junto a Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata), entre otros, que sea el PRO bonaerense quien defina al próximo candidato a gobernador. Un mensaje para Larreta que oxigena tanto las recorridas de Santilli como las de Monzó en la provincia de Buenos Aires.

“Todos están pensando en poner la frutilla en vez de enfocarse en cocinar la torta”, opinó el peronista De la Torre al ser consultado sobre el armado electoral para 2021. Y agregó un interrogante que padece todo Juntos por el Cambio: “Estoy preocupado porque María Eugenia todavía no ratificó su pertenencia a la provincia de Buenos Aires de cara a 2021”.

Quienes están cerca de Vidal aseguran que no habrá definiciones hasta marzo del próximo año. Pero que María Eugenia será candidata en la Provincia. "No existe otra posibilidad", arroja un armador territorial de Vidal. Pero plantean sus dudas sobre la posibilidad de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires el próximo año: "Nuestro techo electoral es el piso del peronismo". La exgobernadora es una jugadora política omnisciente en medio de la pandemia. Este lunes, por primera vez desde la derrota electoral, volverá a mostrarse junto a Macri. También estarán Larreta, Bullrich, Santili, Grindetti, Federico Angelini, Ritondo y Jorge Macri. Además de un mensaje de unidad de cara a 2021, se comenzará a ordenar el mapa de candidatos en la principal coalición opositora. El objetivo es evitar una interna expuesta, en especial en Ciudad y provincia de Buenos Aires.