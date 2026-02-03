Patentes en CABA: Jorge Macri envió el proyecto a la Legislatura para dar marcha atrás con los aumentos

El texto, redactado por el Poder Ejecutivo, pone límites a los incrementos para que no excedan el acumulado anual de la inflación. El cambio llega luego de quejas de los porteños por aumentos superiores al 100%.

El gobierno porteño elevó a la Legislatura una iniciativa para poner un coto al aumento de las patentes.

En medio de la polémica por el aumento de patentes en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , ordenó frenar la emisión de las boletas y, en paralelo, envió un proyecto de ley a la Legislatura para modificar el cálculo que determina el valor de las boletas, con el objetivo de que los incrementos no superen el acumulado de inflación local para 2025 . La iniciativa entró esta tarde al Palacio de la calle Perú .

El texto incorpora una cláusula transitoria a la Ley Impositiva, que modifica el esquema previsto. En suma, propone establecer “una bonificación sobre el pago del gravamen de Patentes sobre Vehículos en General” para el 2026.

El objetivo que persigue la iniciativa, a la que accedió Ámbito, es lograr el incremento “no supere el porcentaje equivalente al incremento acumulado del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) durante el 2025”, respecto “de la obligación liquidada o que hubiera correspondido liquidar en el ejercicio fiscal 2025”.

Además, ordena disponer de un crédito fiscal para aquellos contribuyentes que hubieran abonado cuotas correspondientes al 2026, el cual quedará como saldo a favor en concepto de patentes para el período mencionado.

En los considerandos del proyecto, el mandatario porteño argumenta que la bonificación que se pretende instrumentar "permitirá morigerar los incrementos en el tributo que se han generado como consecuencia de la evolución de las valuaciones de los vehículos automotores en la República Argentina".

“Hubo un error en la AGIP al utilizar una valuación diferente y algunos modelos se fueron más de un 100% arriba y ese nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”, reconoció Macri en declaraciones con LN+.

El PRO no convocará a sesiones extraordinarias

La normativa ingresó esta tarde a mesa de entradas de la Legislatura porteña. Ante la consulta de este medio sobre si el Ejecutivo tiene bajo análisis una convocatoria a sesiones extraordinarias para su tratamiento, fuentes gubernamentales lo descartaron. Esperarán a que comience el nuevo período legislativo, para lo cual restan apenas un mes.

En el oficialismo confían en que, debido a revuelo generado en la ciudadanía, la oposición aportará los votos necesarios para que el proyecto sea aprobado. Pese a estar en desventaja parlamentaria, se descarta que habrá aportes de los bloques mayoritarios para su sanción. Allí, el peronismo concentra la primera minoría con 20 legisladores, mientras que La Libertad Avanza reúne a trece.

ProyectodeNorma__Expediente_3229_2025

AGIP suspendió emisión de boletas: las nuevas se emitirán el 18 de febrero

Mientras tanto, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), organismo que conduce Germán Krivocapich, ordenó, a pedido del alcalde, la suspensión de la emisión de las patentes vigentes y la reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3, como también de la cuota anual del 2026 "con el fin de aplicar un tope equivalente a la inflación acumulada de 2025", informaron.

Debido a la modificación, las boletas fueron dadas de baja en la web y en homebanking, por lo que, según afirmaron desde AGIP, no se efectuarán débitos automáticos. De todas maneras, pidieron a los contribuyentes que omitan las boletas anteriores y aguarden las nuevas.

Respecto a los plazos de emisión, el fisco porteño informó que estarán disponibles a mitad de mes. "Las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web de AGIP el 18 de febrero y en homebanking el 20 de febrero", comunicaron.

Los motivos del aumento

Las quejas de los contribuyentes se originó luego de recibir boletas con aumentos superiores al 100% con respecto al año pasado. El salto exponencial, ampliamente por encima de la inflación anual, se debió al cambio de la fuente para la valuación fiscal: este año, la AGIP pasó de usar datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y adoptó los valores provistos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Desde la administración porteña aclararon que no hubo cambios en la tasa del impuesto, sino que fue la actualización en la valuación fiscal de los vehículos lo que propició el aumento en el monto a pagar. Según cifras oficiales, el 16% de los vehículos llegó con aumentos, otro 16% registró valores inferiores al 2025 y el 68% restante no registró cambios.

De esta manera, una vez que se apruebe el nuevo proyecto, el valor de los incrementos no debería superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) para el año pasado, el cual cerró en 31,5%.