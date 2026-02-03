"No las paguen": el pedido de Jorge Macri tras admitir fallas en la liquidación de patentes en CABA + Seguir en









Tras detectarse subas de más del 100% en algunas boletas, el jefe de Gobierno de CABA instó a los vecinos a esperar la nueva liquidación electrónica que ajustará los montos.

Jorge Macri admitió fallas en la liquidación de patentes Foto: LN

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, recomendó a los vecinos no abonar las patentes correspondientes a 2026 hasta que se solucionen los errores detectados en la liquidación del tributo. La decisión surge luego de que numerosos contribuyentes recibieran boletas con incrementos superiores al 100%.

“Hubo un error en la AGIP al utilizar una valuación diferente y algunos modelos se fueron más de un 100% arriba y ese nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”, reconoció Macri en declaraciones con LN+. El mandatario confirmó que la administración porteña ya trabaja en una corrección, que se implementará primero de manera electrónica y luego en versión impresa para quienes la requieran.

Patentes: ajustes según inflación y nueva valuación fiscal Macri remarcó que ningún aumento de patente podrá superar la inflación anual, como busca establecer el proyecto de ley que será enviado a la Legislatura porteña. La medida apunta a limitar las subas y brindar previsibilidad a los contribuyentes.

El conflicto se originó en el cambio de fuente para la valuación fiscal: este año, la AGIP pasó de usar datos del DNRPA a información de ACARA, buscando reflejar precios más cercanos al mercado. Esto generó saltos abruptos en ciertos modelos y disparó los montos finales. Según cifras oficiales, el 16% de los vehículos vería aumentos, otro 16% pagaría menos y el 68% restante no tendría cambios.

Mientras tanto, se prorrogó el vencimiento original de las patentes, previsto entre el 9 y 23 de febrero, para permitir la revisión y evitar pagos indebidos.