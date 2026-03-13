CABA: el peronismo negocia la renovación en abril, con la discusión de fondo sobre los límites de una ampliación

Con el horizonte 2027, el PJ deberá renovar autoridades el próximo mes. Sus principales referentes apuestan a acordar una lista de unidad para evitar una interna. Sobrevuela la discusión sobre el futuro frente electoral y los nombres que podrían sumarse.

El Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad de Buenos Aires se encamina a definir el futuro de su conducción en las próximas semanas. Las tribus que componen el peronismo porteño apuestan a acordar una lista de unidad para evitar una interna; interna que podría dejar más heridos que ganadores. Pero las diferencias crecen: de un lado, proponen ampliar el frente con nombres exógenos; del otro, pelear por el distrito con figuras del partido.

Actualmente, La Cámpora preside el partido de la mano del senador Mariano Recalde. Es la agrupación con mayor peso territorial en el distrito, pero no la única: en la mesa chica del PJ es preponderante el rol de Nuevo Espacio de Participación (NEP) , el sector de Juan Manuel Olmos , figura fuerte del partido y titular de la Auditoría General de la Nación, quien dos años atrás -en acuerdo con el kirchnerismo- colocó en la vicepresidencia a Raquel "Kelly" Olmos.

"En abril se vencerán los mandatos y hay que renovar la conducción" , dijo a Ámbito una importante fuente del PJ porteño. A esa tarea ya se abocan todas las fuerzas que lo integran, desde las mencionadas hasta el Frente Renovador (FR), el Movimiento Evita o Principios y Valores. "Seguramente definiremos la continuidad de la conducción que hoy tiene el PJ CABA" , dijo una de las voces del partido.

Sin embargo, las posturas aún no están definidas. En los despachos del sector de Olmos anticiparon a este medio que trasladarán al resto de las fuerzas una propuesta para que la conducción actual continúe hasta fin de año y recién entonces se convoque a una elección con nombres definidos. "Se va a proponer extender los mandatos hasta fin de año para ir construyendo una opción de unidad" , señalaron, "sin poner el carro delante del caballo" .

Una de las versiones que tomó fuerza en las últimas semanas indicaba que la exministra de Trabajo podría reemplazar a Recalde en la presidencia. Y que el senador pase a ocupar la vicepresidencia primera. Pero tanto desde el entorno del auditor como de la actual diputada nacional lo desmintieron. "No propusimos nombres por el momento", recalcaron al unísono.

Quien tome la posta, lo hará con el mandato de conducir al partido a la elección local de 2027. Lo que prime será la estrategia que proponga cada sector para llegar a ese fin. Y ahí persisten las diferencias. En las tribus peronistas hay un doble juego de presión y resistencia. El telón de fondo muestra que en los últimos años la discusión sobre ampliar el espacio, no solo con peronistas díscolos sino también con foráneos, cobró preponderancia.

Larreta y Lousteau (2).jpeg Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau durante la campaña electoral a jefe de Gobierno del 2023.

Los límites de la ampliación, de Martín Lousteau y Larreta a Mauricio Macri y Victoria Villarruel

El modelo de Lula da Silva en Brasil, que para conquistar a un sector esquivo del electorado convocó a la coalición a sectores de la centroderecha como el vicepresidente Gerardo Alckim, es uno de los ejemplos recurrentes que sobrevuelan en los despachos porteños.

En el ecosistema local, se mencionan a los radicales de Martín Lousteau, que tanto en mayo como en octubre se presentaron por fuera del oficialismo PRO una vez dinamitado Juntos por el Cambio. Primero, con sello propio y luego dentro de Ciudadanos Unidos. No lograron una buena performance. Hay quienes plantean también un acercamiento con Horacio Rodríguez Larreta, que en 2025 rompió con el PRO de Mauricio Macri, se presentó con lista propia y le obturó poco más de 8 puntos.

El exjefe de Gobierno porteño comenzó su armado local y actualmente cuenta con un interbloque en la Legislatura denominado Confianza y Desarrollo, donde cohabitan desde Graciela Ocaña, Emmanuel Ferrario y Gaudalupe Tagliaferri hasta el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Pero sus diferencias con el kirchnerismo y del kirchnerismo con su gestión parecieran ser más amplias que las que el propio Larreta mantiene con el macrismo.

Desde el PRO incluso no le cierran la puerta a convocarlo para evitar una nueva sangría en una elección en la que se pondrá en juego el control del histórico distrito amarillo. Daniel Angelici, quien se sumó a la mesa chica de Jorge Macri a pedido de su primo, tiene entre sus planes para 2027 revivir a Juntos por el Cambio. Para eso, aspira a convencer al exalcalde para que compita en una eventual interna dentro de una futura alianza y que, en caso de perder, acompañe.

El apretón de manos entre Axel Kicillof y Mauricio Macri en ExpoAgro también abrió discusiones respecto a los límites de una ampliación. El gobernador y el expresidente compartieron mesa en el evento agropecuario. A la salida, el titular del PRO ironizó: "Lo quiero mucho a Kicillof".

Lo que fue un salud cordial, fue tomado con mayor seriedad -o no- por el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien planteó que el peronismo debería incluir al oficialismo porteño para impedir el triunfo libertario: "Estoy de acuerdo en sumar a Macri en Capital". CABA es el único bastión que, además de la Presidencia, le interesa a los hermanos Milei de cara al 2027, según cuentan desde Casa Rosada.

Leandro Santoro, legislador porteño y posible candidato a jefe de Gobierno en 2027, no dudó en salir al cruce de Moreno. "Resulta inaceptable hacer una alianza electoral que lo incluya a Macri, como propusieron ayer”, dijo en C5N.

El exfuncionario de Comercio se sumó al frente del peronismo porteño en octubre, luego de ir por fuera en mayo. Y ahora, desde dentro, presiona para correr los límites, con nombres como la vicepresidenta Victoria Villarruel en el listado.

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Un programa con objetivos

"El camino hacia 2027 queda muy lejos", reconocen desde el camporismo porteño, aunque aclaran que el plan es "ganar el país y la Ciudad para cambiar estas políticas", en relación al modelo libertario y macrista. Ante la consulta de este medio sobre la apertura hacia otras agrupaciones, aclararon que llevarán a cabo "la mejor estrategia que nos permita ganar".

No descartan nada por el momento, pero tienen en claro que no avalarán una ampliación a cualquier costo. "Tiene que haber un programa claro y concreto que establezca qué vamos a hacer", resumieron. El objetivo no es llegar ni conquistar poder, según explican. "Queremos transformar las cosas", enfatizan.

En la órbita de Olmos creen que la discusión "no se trata de nombres" sino de "converger en un acuerdo sobre un proyecto de desarrollo nacional inclusivo". El core del asunto, en ambos sectores, es que quienes ratifiquen su integración o aquellos que se sumen tengan coincidencias con el proceso de desarrollo que propone el partido.

Frente a ese escenario, el peronismo trabaja para ampliar la base, pero con un objetivo claro: no romper su identidad y ser una alternativa transformadora. El resultado durante 2025 mostró que sumar, no resta. El número que cosechó la lista de Santoro en mayo, que le permitió retener el histórico segundo lugar, creció luego en octubre mediante la inclusión del morenismo y del Evita en la boleta que llevó a Recalde como protagonista.

En una reciente entrevista con LN+, el auditor Olmos dejó en claro que la propuesta partidaria debe ser una mixtura entre el equilibrio en las cuentas y el crecimiento con desarrollo. Consideró que hay “un cambio de época” que empuja a revisar viejas fórmulas y a revisar la estrategia para crear "una alternativa a este modelo económico” desde el peronismo.