Si no hay sorpresas, Hornos será el próximo presidente de Casación

Entre los “antiguos” de Casación -como Eduardo Riggi o Liliana Catucci- no había, hasta el cierre de esta edición, un ánimo de saltear instancias y proponer a algunos de los que todavía no fueron presidentes. Pero el dato político excede el mero recambio de nombres: Hornos había sido uno de los mencionados por el presidente Alberto Fernández –cuando todavía no era candidato- como uno de los jueces que “deberán dar explicaciones” por su actuación durante el macrismo. Fernández había apuntado también contra Julián Ercolini, Claudio Bonadio (fallecido en febrero), Martín Irurzun y Juan Carlos Gemignani. “Van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”, dijo en mayo de 2019. Irurzun fue recientemente reelecto en la presidencia de la Cámara Federal, por unanimidad, en uno de los lugares más estratégicos de Comodoro Py. Y con este escenario, Hornos presidirá por un año la de Casación, uno de los últimos movimientos que se esperaban antes de finalizar el año.