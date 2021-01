Alfredo Cornejo: "En Cambiemos no hay jefe"

Por otro lado, los principales referentes de Juntos por el Cambio rechazaron la restricción a la circulación nocturna que el Gobierno impondrá para tratar de contener el alza de contagios de coronavirus.

Al respecto el funcionario opinó que “las restricciones han dado malos resultados económicos” y agregó que no contemplaron “actividades económicas importantes como el turismo y la gastronomía”.

No obstante remarcó: “Nadie de nosotros propone que no haya vacunación masiva, no rechazamos ninguna vacuna, ni estamos en contra del distanciamiento social”.

Asimismo, el diputado nacional escribió en su cuenta de la red social Twitter que "las medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria".

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich también se sumó a las críticas y sostuvo que "el toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca" y agregó: "¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¡Otro golpe a los trabajadores!".

Ante los dichos de la oposición, el diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos-provincia de Buenos Aires) sostuvo que "todos los países del mundo están aplicando, frente al rebrote, que en la Argentina todavía no ocurrió, medidas restrictivas".

"En la Argentina no hacemos nada distinto", afirmó y manifestó que "mientras tanto, el Gobierno nacional está luchando en un mercado internacional salvaje para garantizar que hacia fines de marzo toda la población de riesgo esté vacunada".

Asimismo, sostuvo que "Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo no son opositores" y expresó que "simplemente son caretas irresponsables que juegan con la vida de los argentinos".

"El gobierno de Alberto Fernández manejó como pocos en el mundo, con un enorme criterio, la crisis de la pandemia", destacó Moreau.