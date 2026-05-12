Muerte de Nisman: procesaron a la exfiscal Viviana Fein por irregularidades en la investigación inicial

El juez Julián Ercolini acusó a la exfiscal por faltas graves durante las primeras actuaciones en la causa por la muerte del titular de la UFI-AMIA. También le trabó un embargo de $15 millones.

Según el fallo, en el departamento de Le Parc había más de 20 personas circulando sin control cuando Fein llegó al lugar.

El juez federal Julián Ercolini procesó este martes a la exfiscal Viviana Fein por las irregularidades detectadas durante la investigación inicial por la muerte del fiscal Alberto Nisman y sostuvo que su actuación permitió la “ alteración de la escena del crimen ”, la pérdida de pruebas y afectó el resultado de la pesquisa judicial.

La resolución, concluyó que Fein “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban ” durante el procedimiento realizado en el departamento de Le Parc Puerto Madero donde el fiscal fue hallado muerto el 18 de enero de 2015.

En el fallo, el magistrado sostuvo que “tales conductas permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de quienes se encontraban allí presentes bajo su órbita” y que eso “ afectó de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación ”.

La resolución remarca que, cuando Fein llegó al complejo Le Parc, “ ya se encontraban en el interior del departamento alrededor de veinte personas y en el complejo más de treinta, en su mayoría, sin la vestimenta adecuada para un procedimiento de este tipo ”.

Según el juez, la entonces fiscal “no arbitró ningún tipo de medida” para modificar esa situación irregular, tampoco “constató la identidad de todos los allí presentes” ni dejó asentado el estado en que se encontraba el departamento al momento de arribar.

El fallo enumera una serie de presuntas irregularidades atribuidas a Fein. Entre ellas, haber “circunscripto de manera deficiente la escena del hecho”, haber tardado “casi una hora y media en arribar al lugar”, permitir “la libre circulación” de personas sin control dentro del departamento e incluso “la manipulación y alteración de elementos probatorios”.

IMG_4572

Además, el magistrado afirmó que esas falencias “generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio del fiscal federal N. Alberto Nisman”, porque “provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias”.

En otro tramo de la resolución, el juez recordó que en la causa principal ya se había determinado que Nisman “fue encontrado muerto de forma violenta” y reiteró la hipótesis sostenida en ese expediente: que el fiscal fue víctima de un homicidio cometido entre la noche del 17 y la mañana del 18 de enero de 2015.

La resolución también reconstruye minuto a minuto lo ocurrido aquella madrugada y señala que Fein tomó conocimiento formal del hecho alrededor de las 00.15 y recién ingresó al complejo Le Parc a la 1.39 de la madrugada junto a su secretario Bernardo Chirichella.

Durante su indagatoria, Fein rechazó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. La ex fiscal sostuvo que las conductas atribuidas “carecían de determinación fáctica”, negó haber orientado la investigación hacia la hipótesis de suicidio y aseguró que muchas de las irregularidades señaladas ocurrieron antes de su llegada al departamento.

IMG_4573

También argumentó que “los fiscales no están legalmente obligados a concurrir personalmente” a procedimientos de este tipo y afirmó que la escena del hecho ya estaba siendo manejada por las fuerzas de seguridad cuando arribó al lugar.

Sin embargo, el juez sostuvo que Fein, como titular de la investigación, tenía “una activa intervención como parte del proceso” y facultades suficientes para ordenar medidas, dirigir a las fuerzas de seguridad y garantizar la preservación de la escena del crimen.

El fallo también menciona manuales y protocolos nacionales e internacionales sobre preservación de escenas del crimen y señala que esas reglas eran conocidas por los operadores judiciales.

IMG_4574

Según el magistrado, Fein “habría hecho caso omiso a las directrices allí contenidas, permitiendo la sucesión de irregularidades que caracterizaron la investigación de la muerte del ex titular de la UFI-AMIA”. El juez la procesó por encubrimiento agravado y le trabó un embargo de 15 millones de pesos.