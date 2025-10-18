Tensión La Plata: los Hells Angels protagonizaron una batalla campal contra trapitos

Comenzó como un cruce verbal y terminó con empujones, en la calle 6 entre 48 y 49. No se registraron heridos.

Los Hells Angels están en la ciudad desde el miércoles por un encuentro anual.

Miembros de la banda de motoqueros Hells Angels protagonizaron este viernes una batalla campal contra unos trapitos en pleno centro de la ciudad bonaerense de La Plata .

Según trascendió, la violenta disputa se desencadenó sobre el bulevar cercano a la sede de la gobernación, una zona con varios bares en 51 entre 5 y 6. Los cuidacoches empezaron a agredir a uno de los motoqueros , tras lo cual sus compañeros salieron a defenderlo y ahí se desbordó el enfrentamiento.

También quedaron involucrados en la riña repartidores de aplicaciones, con un caos generalizado. Luego de largos minutos los ánimos se fueron calmando y cada grupo se fue por su lado. Para buena suerte, no se registraron detenciones ni heridos de consideración .

Ese enfrentamiento ocurrió el viernes por la tarde, en la zona de calle 6 entre 48 y 49. Comenzó como un cruce verbal y terminó con empujones y gritos, lo que generó tensión en vecinos y comerciantes de la cuadra.

La atípica presencia de los Hells Angels se debe a un encuentro anual, razón por la cual están desde el miércoles en la ciudad platense.

Se los vio caminando por el centro de la Ciudad de las Diagonales, donde coparon un hotel y también plazas, a la espera de congregarse en un predio de Berazategui este fin de semana.

Quiénes son los Hells Angels, el club de motociclistas que llegó a La Plata vinculado al crimen organizado

La llegada del grupo Hells Angels a La Plata inquietó a la ciudad, tras ser vistos algunos de sus miembros en el centro. Al conocerse que más integrantes llegarían en los próximos días, la seguridad local, provincial y federal desplegó un operativo.

El grupo se llama Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), un club fundado en California, EEUU, en 1948. Desde ese entonces, se consolidó como una de las agrupaciones de motociclistas más reconocidas y polémicas a nivel global. Su origen se remonta a una hermandad entre veteranos de guerra apasionados por las motocicletas marca Harley-Davidson.

De allí, forjaron una identidad distintiva basada en chaquetas de cuero, tatuajes y un estricto código interno. Con el paso del tiempo, el club pasó a una organización contracultural, cuya expansión se dio a partir de los años 60 hasta contar en la actualidad con cientos de sedes en más de 50 países.