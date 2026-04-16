Axel Kicillof viajó a España: foto con la vicepresidenta Yolanda Díaz y reunión con empresarios

El gobernador bonaerense desarrolló su agenda en Madrid antes de partir a Barcelona. Participará de una cumbre progresista junto a Pedro Sánchez, Lula Da Silva y Claudia Sheinbaum, entre otros.

En el marco de la primera jornada de su viaje oficial a España , el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se reunió este jueves en Madrid con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, para abordar diferentes aspectos vinculados a fortalecer la cooperación conjunta.

Durante el encuentro, se detallaron los avances en políticas laborales implementadas por ambas gestiones, como la ampliación de licencias parentales y el reconocimiento para trabajadoras particulares , entre otras.

Además, teniendo en cuenta el reciente fallo judicial de la Suprema Corte bonaerense en torno al funcionamiento de las plataformas digitales, se analizaron los avances en materia de derechos laborales de sus trabajadores y los desafíos que presenta la implementación de la normativa.

Por otra parte, Kicillof comentó algunas políticas públicas argentinas que fueron de interés, como la implementación del Procedimiento preventivo de crisis , las políticas contra el trabajo infantil , la implementación de mesas de productividad que involucraban al Ministerio de Producción, sindicatos y empresas para sectores seleccionados; y la ley que regula el teletrabajo.

A continuación, el Gobernador encabezó una reunión con empresarios para evaluar y potenciar las perspectivas de las inversiones en la provincia de Buenos Aires, y analizar la coyuntura argentina y global en el marco de un escenario mundial inestable.

De la misma, participaron representantes del sector energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimientos y de fondos de inversión; que se manifestaron interesados en conocer las condiciones del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas.

Allí, Axel Kicillof destacó: “Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa al motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país”.

“Hemos pasado por diferentes etapas, siempre con planificación para fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior. Ahora, también estamos enfocados en acompañar a una población que hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”, expresó.

“En un mundo convulsionado, se abren nuevas posibilidades para América Latina y Europa: tenemos el desafío de pensar nuestra inserción internacional, y si lo hacemos en conjunto podemos lograr algo novedoso y muy potente”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Es fundamental que exploremos toda la potencialidad de la cooperación entre nuestras regiones para encontrar herramientas que permitan fortalecer la integración y desarrollar mejores oportunidades”.

Durante la jornada, el Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

La agenda del mandatario continuará en Barcelona, donde se reunirá con el alcalde Jaume Collboni para avanzar en acuerdos de cooperación institucional. Sin embargo, el tramo más relevante en términos políticos será su participación, entre viernes y sábado, en la cumbre de la Movilización Progresista Global impulsada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Kicillof Lula Lula Da Silva y Axel Kicillof se volverán a ver en España.

El encuentro, que se realizará en la Fira de Barcelona, reunirá a más de 3.000 dirigentes y contará con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México), Yamandú Orsi (Uruguay) y otros líderes de Europa, América y África. La cumbre busca articular una respuesta común frente al avance de las fuerzas de ultraderecha a nivel global y funcionará como una vidriera internacional para los referentes progresistas.

En ese escenario, Kicillof participará de tres paneles vinculados al multilateralismo y el nuevo orden mundial, las soluciones globales y las respuestas locales a desafíos internacionales, en una agenda que le permitirá mostrarse junto a dirigentes de peso global y reforzar su perfil fuera del país.