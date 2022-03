Carne: Gobierno se mostró inflexible y exportadores no se bajan de acuerdo de precios

Pero eso no fue todo porque este miércoles el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con su habitual posición dialoguista se reunió con los líderes del ABC para poner sobre la mesa la marcha de las exportaciones y los cupos asignados –algo que los empresarios “habían señalado como poco transparente”- y tomó una drástica decisión el frigorífico que no cumpla con lo pactado no podrá exportar ni un solo kilo de carne.