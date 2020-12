Carrió presentó "legado" (18 mil páginas)

“No se pagaron precios para llegar al poder. No cedimos a determinadas alianzas que podían comprometer nuestra historia. No llegué a la presidencia porque no transamos con el establishment, ni con el poder financiero, ni con el dinero, pero demostramos que podemos hacer política desde los valores”, argumentó Carrió, que habló también de su rol en la estatuyente de 1994 y reclamó por Mario Negri que la siguió por videoconferencia.