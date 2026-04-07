Patricia Bullrich desembarca en Córdoba con viento a favor: crece en las encuestas y los libertarios consolidan su "capital alterna"

La senadora arribará el viernes para disertar en la Bolsa de Comercio en un momento de fuerte empoderamiento político. La exministra de Seguridad crece en las encuestas, mientras se dio el gusto de vencer a Mauricio Macri en la interna cordobesa del PRO, al aliarse con uno de los denunciantes de la criptoestafa $LIBRA.

La senadora nacional Patricia Bullrich arribará este viernes a Córdoba para disertar en el Ciclo Coyuntura de la Bolsa de Comercio , en un momento de fuerte empoderamiento político. La exministra de Seguridad crece en las encuestas, mientras se dio el gusto de vencer a Mauricio Macri en la interna cordobesa del PRO, al aliarse con el legislador provincial Oscar Agost Carreño , exdiputado nacional, uno de los denunciantes de la criptoestafa $LIBRA.

La visita se produce en una provincia que demostró fidelidad absoluta con el voto a La Libertad Avanza y que la Casa Rosada busca consolidar como su "capital alterna", frente a la tensión creciente en el territorio bonaerense, en donde no puede hacer pie, pese al triunfo en las legislativas nacionales de octubre de 2025.

El desembarco de Bullrich en el terruño cordobés adquiere una relevancia extra para la titular del bloque de LLA en el Senado porque crece en las encuestas y supera hasta la imagen del propio presidente Javier Milei. A mediados de marzo, el Monitor de Humor Social de las consultoras D'Alessio IROL y Berensztein arrojó que Bullrich, con el 41%, desplazó al presidente Javier Milei (con 40%) del primer puesto en el ranking de imagen positiva. Esta semana se conoció también que según un sondeo de la consultora Zentrix, la imagen de Milei registró una caída durante marzo y dejó de ser la mejor valorada dentro del oficialismo, con 40,3%, mientras la de Bullrich escalo al 42,7%.

Este ascenso posiciona a la exministra como una figura que cotiza en alza adentro del oficialismo, en marcado contraste con su rival para ir por la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni , quien atraviesa un momento de fuertes cuestionamientos por los escándalos de sus viajes y la aparición de propiedades no declaradas.

La presencia de Bullrich en Córdoba no es casual: responde a una estrategia de La Libertad Avanza para sostener y profundizar su influencia en una provincia clave que es bastión del voto libertario. En las elecciones legislativas de 2025, de las nueve bancas en Diputados que se renovaban, LLA se quedó con cinco. El oficialismo entiende que La Docta representa un territorio estratégico porque la gestión del gobernador Martín Llaryora no ha logrado erosionar el apoyo al Gobierno, y allí Bullrich -con su perfil de mano dura- conecta bien con el electorado.

Pero la visita también tiene una lectura en clave de interna opositora. El bullrichismo acaba de conseguir una victoria resonante sobre el macrismo en la provincia mediterránea: aliada con el legislador Oscar Agost Carreño -uno de los denunciantes del caso Libra que involucra a los hermanos Milei-, entendimiento en el que también estuvo la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado, la exministra logró derrotar a Mauricio Macri en la interna del PRO, en un territorio que históricamente le fue leal al expresidente de la Nación.

La alianza con Agost Carreño, aunque generó incomodidad en el entorno de Karina Milei y del cordobés jefe de bloque libertario en Diputados Gabriel Bornoroni, le permitió al bullrichismo imponerse en la interna amarilla y bajarle el precio al propio Macri, que hace unas semanas relanzó al deshilachado PRO.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oagost/status/2038368253328720227?s=20&partner=&hide_thread=false El PRO Córdoba tiene desde hoy nueva conducción para el camino partidario que viene.



Se eligió, con el voto de los afiliados, a lo largo y ancho de toda la provincia para seguir trabajando juntos en fortalecer nuestro partido y defender sus valores, siempre. … pic.twitter.com/ma1hj96hw0 — Oscar Agost Carreño (@oagost) March 29, 2026

Se señala que la exposición de Bullrich en la Bolsa de Comercio forma parte de la construcción de una agenda territorial que ya tiene programados encuentros en la ciudad de Córdoba y en Río Cuarto, distrito conocido como "El Imperio" por su rápido crecimiento y desarrollo. La movida busca tejer alianzas que crucen el arco político local con miras a 2027, en una provincia donde en donde el oficialismo nacional necesita sostener su base electoral frente a los embates de la oposición y a señales de una economía cotidiana que no arranca, pese a algunos datos positivos de la agroindustria y de la minería.

2027: dos candidatos, una interna

Mientras Bullrich fortalece su presencia en el territorio cordobés, en LLA ya se empieza a dibujar el tablero para las elecciones a gobernador de 2027, con dos figuras que emergen como potenciales candidatos. Por un lado, Gabriel Bornoroni, un libertario puro que mantiene línea directa con Karina Milei y que representa el ala más ortodoxa del oficialismo en la provincia. Bornoroni, jefe de bloque libertario en Diputados, ya manifestó su incomodidad con la alianza de Bullrich con Agost Carreño, el denunciante de los hermanos Milei, y desde su entorno hicieron llegar su malestar incluso con llamados pendientes de respuesta al presidente de la cámara Baja, Martín Menem, se deslizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/2037729935763128658?s=20&partner=&hide_thread=false Nada de todo lo que estamos logrando seria posible sin @KarinaMileiOk.



Feliz cumple Jefe. Seguiremos cambiando el país junto a @JMilei. — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) March 28, 2026

Por otro lado, el senador Luis Juez, un extrapartidario que se sumó a las filas de LLA y que viene construyendo una estructura propia en la provincia que tiene en la Juventud del Frente Cívico a una pata importante de ese armado, encabezará un encuentro político con dirigentes, concejales y referentes del Frente Cívico en Villa Carlos Paz, el próximo 17 de abril, que marcará el inicio de una nueva etapa de actividad del espacio en la provincia. La convocatoria, difundida a través de redes sociales, busca reunir a representantes partidarios de distintas localidades del departamento Punilla y otras regiones cordobesas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ljuez/status/2023744660061974565?s=20&partner=&hide_thread=false Trabajamos con los pibes del Observatorio de Políticas Públicas de @FCivicodeCba. La tienen clarísima. Con la reforma del Régimen Penal Juvenil, quieren soluciones de fondo, no parches para la tribuna.

¡Orgulloso de este equipo que no se queda en la cómoda, se mete, estudia… pic.twitter.com/li6SVlf3l9 — Luis Juez (@ljuez) February 17, 2026

El encuentro será el Hotel Eleton (ubicado en Virgilio esquina Constantinopla) y representa el regreso de Juez a las actividades partidarias con presencia territorial tras un período actos de este tipo. Esta reunión forma parte de una agenda más amplia que el Frente Cívico proyecta desplegar en toda la provincia durante los próximos meses, con intensificación de recorridas y encuentros en distintas localidades, considerando a Villa Carlos Paz como uno de los puntos estratégicos.

En este contexto se concretará la presencia de Patricia Bullrich, sobre todo porque LLA necesita de manera imperiosa de Córdoba para sostener su proyecto de poder más allá de los vaivenes de la gestión nacional, aunque la interna entre Bornoroni y Juez anticipa que el camino hacia 2027 no estará exento de tensiones.