Caso Adorni: qué declararon los dos testigos que complicaron al ex jefe de Gabinete

Una exempleada y un funcionario amigo del ex jefe de Gabinete prestaron declaración este miércoles en Comodoro Py. Sábanas, almohadas, lavavajillas, lavarropas y otro bienes pagados por empleados amigos.

Archivo. El ahora exfuncionario es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación por el patrimonio de Manuel Adorni sumó este martes dos nuevos testimonios que aportaron detalles sobre compras de alto valor , pagos en efectivo y el uso de tarjetas de crédito de terceros para adquirir distintos bienes.

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En las audiencias declararon la secretaría de la Vocería presidencial Gisela Kocsis , quien aseguró haber realizado gestiones personales para el funcionario, y Luis Alujú, funcionario y amigo de toda la vida de Adorni y titular de tarjetas utilizadas en una compra millonaria.

Kocsis confirmó una operación en la cadena Rosen por $8.183.303,25 y explicó, más allá de reconocer la compra, y precisó que quien se presentó en el local con el dinero en efectivo para pagar la operación fue Betina Angeletti, la mujer de Adorni .

Según relató, unos veinte días después de esa operación se concretó otra adquisición en el mismo comercio, esta vez por alrededor de $400.000 en almohadas, también abonada en efectivo.

También detalló que en mayo de 2025 habría gestionado la compra de un lavavajillas y un lavarropas Whirpool por aproximadamente $3.100.000 para Indio Cuá. Explicó que esa adquisición fue pagada con su propia tarjeta de crédito y que luego Adorni le reintegró el dinero en efectivo .

La testigo confirmó que la compra de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool destinados a Indio Cuá.

Durante su declaración, Kocsis afirmó además que solía ocuparse de distintas gestiones personales de Adorni, una circunstancia que los investigadores consideran relevante para reconstruir la forma en que se realizaron diversas operaciones económicas bajo análisis.

Los detalles del testimonio de Alujú

En otra de las audiencias declaró Luis Alujú, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia y definido como un amigo de toda la vida del funcionario. El testigo, reconoció que Adorni posee desde hace 11 años una extensión de una de sus tarjetas de crédito.

Archivo. Tras abandonar sus cargos, Adorni deberá explicar su situación patrimonial a la Justicia. Mariano Fuchila

Su testimonio quedó vinculado a una compra detectada en un informe de Mercado Libre: un proyector por $3.600.000, abonado con dos tarjetas de crédito a nombre de Alujú.

El testigo sostuvo que la operación fue realizada desde el usuario de Mercado Libre de Adorni y que el producto habría sido entregado en un domicilio de la calle Asamblea, aunque buscó explicar el uso de sus tarjetas en esa transacción.

Las declaraciones se incorporarán al expediente que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita para determinar el origen de los fondos utilizados en compras de elevado valor y el eventual uso de tarjetas de crédito de terceros en distintas operaciones atribuidas al vocero presidencial.

El fiscal ultima los detalles del requerimiento de justificación patrimonial que deberá responder el ex jefe de Gabinete.