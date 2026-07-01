En dos años y medio, Manuel Adorni consumió $139 millones en tarjetas

Los consumos de Adorni con sus tarjetas superaban su salario: entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 registró gastos por $139 millones

Archivo. Tras su salida del Gobierno, la Justicia avanza en la investigación contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Los consumos con tarjetas de crédito de Manuel Adorni se convirtieron en uno de los ejes de la investigació n por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita. De acuerdo a documentación incorporada al expediente revela que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 el entonces vocero presidencial y luego jefe de Gabinete registró gastos por unos $139 millones , un nivel de consumo que, durante gran parte de ese período , superó el salario que percibía como funcionario público.

La reconstrucción de sus movimientos financieros forma parte de las medidas ordenadas por el fiscal para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y el volumen de gastos detectado en sus cuentas y tarjetas. Ello sin contar todo lo que pagaba en efectivo, tanto en pesos como en dólares , como los u$s245.000 que habría gastado en refaccionar la casa de Indio Cua.

De acuerdo con la información bancaria reunida en la causa, durante esos 28 meses el funcionario afrontó consumos mensuales en tarjetas por $139.110.716 pesos que, en reiteradas oportunidades, excedieron su remuneración. Aún no está listo el informe contable oficial, pero de la documentación recibida por entidades bancarias , los investigadores tienen ese número, según fuentes judiciales.

Hasta fines de 2025 el sueldo bruto de Adorni rondaba los $3,5 millones mensuales , mientras que recién con su llegada a la Jefatura de Gabinete pasó a percibir alrededor de $7,6 millones. Pero el nivel de gastos ya mostraba un ritmo superior desde mucho antes.

Más allá de los gastos con tarjeta de crédito, la Justicia también pone el foco sobre los pagos en efectivo, como los u$s245.000 que habría gastado en refaccionar la casa de Indio Cua.

En este sentido, los investigadores también advirtieron un cambio en el perfil de los consumos. Mientras que antes de ingresar al Gobierno predominaban las compras habituales, muchas de ellas financiadas en cuotas, con el paso de los meses comenzaron a registrarse operaciones de mayor volumen , consumos en el exterior y compras de bienes de alto valor.

Los registros muestran que los resúmenes fueron cancelados mediante débitos automáticos desde cuentas bancarias, sin mora y con calificación crediticia “Situación 1 - Normal” en el Banco Central. El interrogante de la fiscalía pasa por establecer cuál fue el origen de los fondos.

El análisis de los consumos se suma a otras líneas de investigación abiertas en el expediente, entre ellas los pagos en efectivo por viajes y refacciones, operaciones inmobiliarias y el uso de tarjetas de crédito de colaboradores para realizar determinadas compras.

En los últimos días trascendió que Adorni utilizaba a funcionarios para que le hicieran compras con sus tarjetas y él les reintegraba el dinero. Se registraron compras de gamers, proyectores y ropa blanca que pagaban colaboradores.

El levantamiento de los secretos bancario y fiscal permitió incorporar a la causa documentación que será parte del requerimiento de justificación patrimonial que el fiscal prepara para los primeros días de agosto.

Adorni deberá explicar las inconsistencias detectadas y si no convence su descargo, sería citado a una indagatoria. En la figura del enriquecimiento ilícito es el imputado el que debe probar que no cometió el delito.

La Justicia cita a dos funcionarios clave que compraron bienes para Manuel Adorni

Una de ellas es Gisela Kocsis, la secretaria de la Vocería que compró colchones y ropa de cama para Manuel Adorni. Fue citada como testigo en la causa en la que se investiga al ex jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito.

La factura a nombre de Kocsis por la compra realizada el 3 de junio del año pasado, fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de Indio Cua del jefe de Gabinete.

Kocsis facturó a su nombre una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store. En la causa el fiscal Gerardo Pollicita comprobó que el destinatario era Adorni y que los bienes se entregaron en la casa de Indio Cua.

En la causa el fiscal Gerardo Pollicita comprobó que el destinatario de las compras de sábanas era Adorni y que los bienes se entregaron en la casa de Indio Cua.

También fue citado para hoy Luis Enrique Aluju, otro funcionario cercano a Adorni quien aparece pagando proyectores con sus tarjetas de crédito. Trascendió que podría pedir postergar la testimonial. El funcionario compró dos proyectores, que en la causa aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes de su titularidad.

Al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Las dos tarjetas de Aluju con las que se compraron los proyectores son una VISA y una American Express. Según la investigación, los proyectores son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV.

Antes esta semana declaró la directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, Laura Schiuma, quien confirmó que Adorni le pidió prestada la tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer por $2.185.000. La funcionaria también detectó gastos rechazados por un banco que desconoció como propios.