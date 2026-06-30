Tarjetas ajenas, compras rechazadas y una colaboradora de "confianza": las nuevas pistas que complican a Manuel Adorni

Una testigo confirmó que le prestó su tarjeta de crédito al exjefe de Gabinete. La Justicia detectó nuevas compras rechazadas y profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , suma pruebas que ponen el foco en una mecánica que los investigadores consideran llamativa: la utilización de tarjetas de crédito de funcionarios de su propia estructura para realizar gastos personales , incluso en operaciones que terminaron siendo rechazadas por el banco.

La información forma parte de las últimas medidas dispuestas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien continúa reconstruyendo los movimientos patrimoniales del funcionario antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial. A raíz de esto, se dieron a conocer detalles revelados por una funcionaria del Estado, Laura Schiuma, que declaró ayer como testigo.

Los investigadores pusieron el ojo en varios intentos de compras de Adorni con una tarjeta Mastercard de la funcionaria de su “confianza” que nunca llegaron a concretarse porque las operaciones fueron rechazadas por la entidad bancaria. Se trata de una fallida compra de un Smart Tv que una entidad bancaria rechazó.

Sin embargo, esas transacciones quedaron registradas y permitieron reconstruir el modo en que se habrían utilizado plásticos pertenecientes a empleados de la Jefatura de Gabinete. La Justicia ya había detectado operaciones realizadas con tarjetas de la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Daniela Schiuma, y del coordinador de Información de Gobierno, Luis Enrique Aluju, utilizadas para adquirir un monitor gamer y dos proyectores por casi seis millones de pesos .

Ahora aparecieron esas nuevas operaciones fallidas con la tarjeta de Schiuma que refuerzan la hipótesis de que el uso de tarjetas de terceros no habría sido un hecho aislado.

En ese contexto declaró Schiuma, quien reconoció haber facilitado su tarjeta a Adorni en agosto de 2025. Antes explicó que mantenía con él una relación de confianza de larga data. Según relató, ambos se conocen desde hace 16 años, vínculo que comenzó mucho antes del desembarco del ahora ex Jefe de Gabinete en la función pública, cuando ambos trabajaban en Renault con planes de ahorro.

La funcionaria sostuvo que tenía "una relación de confianza” y explicó que la utilización de su tarjeta respondía a ese vínculo personal previo. También afirmó que los consumos eran posteriormente reintegrados en efectivo.

Los investigadores, sin embargo, buscan determinar si ese mecanismo era habitual y si otras personas de la estructura del estado también fueron utilizadas para canalizar gastos del funcionario. De hecho, también se conoció la compra que hizo otra excolaboradora de confianza de Adorni que compró para el ropa blanca en la casa Rosen.

La Justicia también pone el ojo en la remodelación de propiedades

En las últimas semanas la fiscalía también incorporó al expediente gastos vinculados con la remodelación de propiedades, compras de artículos de alto valor y otros consumos que intenta cotejar con los ingresos declarados por Adorni. Entre ellos aparecen un monitor gamer, proyectores para videojuegos, una compra de ropa blanca superior a los ocho millones de pesos y un flipper de colección de “Los Locos Addams”.

Con toda esa información, la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) continúa elaborando el informe patrimonial que servirá de base para definir el requerimiento de justificación para exigirle formalmente a Adorni que explique el origen de los fondos con los que afrontó esos gastos.