Causa ANDIS: empresario admitió gestiones ante Diego Spagnuolo y reveló presuntos acuerdos ilegales en el negocio de medicamentos

Luis Cella reconoció maniobras para incorporar a Prevent S.A. al Programa Incluir Salud y describió un sistema de “compulsas simuladas” manejado por un puñado de droguería.

El testimonio de Luis Cella ante la fiscalía marcó un giro en la causa ANDIS y dejó en una posición más comprometida a Diego Spagnuolo . El empresario admitió haber gestionado sin éxito el ingreso de Prevent S.A. como proveedora de medicamentos de alto costo y describió un esquema de acuerdos entre droguerías para fijar precios y repartirse pacientes.

La declaración testimonial de Luis Cella , incorporada al expediente de la causa ANDIS, reveló una serie de intercambios con Diego Orlando Spagnuolo en los que buscaba que Prevent S.A. fuera incluida como proveedor del Programa Incluir Salud. Los correos, hallados en los servidores del organismo, exhiben gestiones reiteradas y un clima de tensión creciente entre ambos.

Cella reconoció esas gestiones y afirmó tener “mucho tiempo de experiencia en la industria farmacéutica ”. Al explicar por qué Prevent no lograba participar como proveedora, sostuvo que “me tienen bronca muchas personas del sector” y que se trata de “un círculo muy cerrado”. Según su testimonio, en los medicamentos de alto costo “ es muy difícil establecer un costo”, lo que permite “simular compulsas” y manipular los precios.

Consultado sobre qué significa “simular compulsas”, detalló: “ Básicamente creo que se acuerda en los oferentes para fijar precios altos y acuerdan para dividirse los pacientes” . Aseguró que cada droguería conserva aproximadamente “un veinte por ciento de lo que compra Incluir Salud”, y citó entre las principales a Suizo , Del Sud , 20 de Junio y Dhiemo . También mencionó que una droguería vinculada a Garbellini recibía una porción menor de las compulsas como “contraprestación”.

Al referirse a Suizo Argentina y al rol de Sebastián Nuner Uner , Cella fue categórico: “Vendía y era un actor influyente del sistema, es la dueña del negocio supuestamente”. Indicó que Nuner “maneja muchas cuestiones”, que es “muy poderoso” dentro de la empresa y que “es el nexo con el Estado de la droguería”.

Diego Spagnuolo

Incluso admitió haberlo contactado directamente: “Sí, es legal y consta un llamado en ese sentido que le hice a Nuner Uner”. Según relató, le pidió “incorporarse al sistema”, pero recibió como respuesta: “No soy funcionario, estás equivocado, no tengo nada que ver”. Cella afirmó que cortó la conversación tras responderle que estaba “grande para el ninguneo”. Consultado sobre por qué recurrió a él, explicó: “Tenía el comentario de que él tenía el poder de incluir empresas como proveedoras”.

La fiscalía destacó que sus dichos, sumados a otras conversaciones incorporadas al expediente, entre representantes de Génesis S.A. y funcionarios de DSA, refuerzan la existencia de acuerdos entre empresas para definir a qué compulsas presentarse, qué precios cotizar y cómo repartirse pacientes.

Según el dictamen, desde DSA incluso se impartían instrucciones a Génesis sobre el comportamiento que debía adoptar en cada proceso y sobre “deudas” entre compañías, lo que apunta a una coordinación sistemática.

En este contexto, el análisis global de la evidencia sugiere un rol “importante y prominente” de Nuner Uner dentro de Suizo Argentina y en decisiones vinculadas a la interacción con organismos gubernamentales, incluyendo la propia ANDIS, además de su posible participación en el entramado criminal investigado.

Los mails entre Luis Cella y Diego Spagnuolo

A esa trama se suman los correos en los que Cella reclamó directamente a Spagnuolo. El 11 de septiembre de 2024, le escribió que seguía sin recibir contacto de Daniel María Garbellini para coordinar una reunión que permitiera incorporar a Prevent como proveedora de Incluir Salud. Incluso lo intimó: advirtió que, de no concretarse la convocatoria, efectuaría una denuncia.

En ese mensaje, Cella cuestionó la concentración del negocio: “Es inentendible que en un gobierno liberal como el que preside nuestro presidente (libertario) vendan medicamentos solo 4 o 5 empresas (…) designadas arbitrariamente”. Y le recordó a Spagnuolo su trayectoria: “Llevo transcurridos cuatro décadas en la industria farmacéutica (…) y conozco perfectamente el accionar del sistema”.

"Su amigo el dr Miguel Ángel Calvete me dijo que le informaría a ud en forma directa este tema y que resolvería el problema a la brevedad que nos lleva a esta desagradable situación", agregó el empresario en los correos.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 22.17.04

Spagnuolo reenvió ese correo a Garbellini, con copia a Bibiana Lourdes Bianco, lo que para la fiscalía constituye un indicio más de la articulación interna y de la relevancia que tenía la queja de Cella dentro de la operatoria.

El dictamen concluye que este cuadro “impone profundizar la investigación” para determinar con mayor precisión el rol de DSA y de Nuner Uner en el presunto entramado delictivo, así como la participación de Spagnuolo en las maniobras señaladas.