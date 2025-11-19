ANDIS: Diego Spagnuolo declara en la causa por el supuesto pedidos de coimas

El fiscal federal le tomará indagatoria a las 13 en Comodoro Py. Se lo acusa de direccionamiento de contratos millonarios y pedidos de coimas.

La indagatoria de Spagnuolo definirá el futuro de su expediente.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , deberá presentarse este miércoles a las 13 horas en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos pedidos de coimas dentro del organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El llamado fue dispuesto por el fiscal federal Franco Picardi, quien la semana pasada convocó también a otros imputados: Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, entre varios más.

Este martes se negó a declarar Miguel Calvete, vinculado a Spagnuolo, por lo que en ese contexto, todas las miradas están puestas en el extitular de ANDIS.

Su palabra —o su silencio— marcará el ritmo del expediente que ya acumula audios, chats, fotos y movimientos de dinero que comprometen a exfuncionarios, operadores y empresarios del sector farmacéutico.

Si bien está citado, puede optar por no declarar debido a que por ser imputado no tiene obligación de responder. Sin embargo, los investigadores esperan que enfrente el cúmulo de pruebas que lo involucran en maniobras que, según el fiscal Franco Picardi, se desarrollaron entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, ya iniciado el gobierno de Javier Milei.

Miguel Angel Calvete 2 Este martes se negó a declarar Miguel Calvete, vinculado a Spagnuolo. X

Las acusaciones centrales son dos: direccionamiento de contratos millonarios y pedidos de coimas. Según la investigación, al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido beneficiadas de manera sistemática.

Juntas ganaron contratos por alrededor de $40.000 millones en el último año y medio, período que coincide con la llegada de Spagnuolo y de su número dos, Daniel Garbellini, a la conducción del organismo.

El expediente también detalla el rol de personas no funcionarias de ANDIS que tenían acceso al sistema de contrataciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido de manera irregular en las decisiones del organismo.

La indagatoria de Spagnuolo no solo será clave para definir el futuro del expediente, sino para determinar si se mantiene en desconocer las pruebas o decide confrontarlas.

Si declara , deberá responder por el esquema de contratos, las claves del sistema, la intervención de operadores externos, el rol de las droguerías, los vínculos con Calvete y las fotos del dinero.

, deberá responder por el esquema de contratos, las claves del sistema, la intervención de operadores externos, el rol de las droguerías, los vínculos con Calvete y las fotos del dinero. Si no declara, su silencio será leído como parte de una estrategia defensiva ante un escenario judicial cada vez más complejo para él.

Causa ANDIS: Miguel Calvete, la mano derecha de Diego Spagnuolo, se negó a declarar

Miguel Ángel Calvete se negó a declarar este martes en la causa ANDIS que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, mediante el organismo de discapacidad. El hombre es la mano derecha de Diego Spagnuolo, el principal apuntado en el caso.

Calvete había sido citado a indagatoria en Comodoro Py, frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi. Calvete adquirió un rol central dentro de la investigación judicial por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los peritajes sobre sus teléfonos aportaron pruebas determinantes, ya que el empresario operaba como un gestor para distintos laboratorios y mantenía dentro del organismo una red de funcionarios que le respondían directamente.