Dolor en el velatorio de Kim Gómez en La Plata: "Se me llevaron a mi ángel"

El padre de la menor, Marcos Gómez, afirmó a C5N en relación a los padres de uno de los asesinos: "Tené coraje para enfrentarme, quiero que vengas y des la cara, quiero que vayas a despedir a mi hija". "En este momento estoy destrozado, se me parte el alma, se me llevaron a mi ángel, mi nenita. No me dejen solo", expresó.