Caso $LIBRA: el antecedente de las condenas a Kim Kardashian, Floyd Mayweather y Paul Pierce en EEEUU

La sanción para la multimillonaria, en aquel entonces, fue una multa de u$s1.260.000 por promocionar la criptomoneda EthereumMax (EMAX) desde su cuenta de Instagram, sin informar que por dicha promoción había cobrado u$s250.000.

La imposición del pago fue determinada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La publicación de Kardashian estaba acompañada por un link a la web del activo, donde se le explicaba a los inversores cómo adquirir los tokens.

Kim Kardashian Floyd Mayweather.jpg Kim Kardashian y Floyd Mayweather debieron pagar una cifra millonaria. Archivo

Asimismo, esto sucedió porque previamente hubo una demanda colectiva en la que se la acusaba de inflar el precio del EMAX de manera artificial, generando importantes perdidas para quienes se decidían a invertir.

Igualmente esta acusación fue desestimada un año después, dado que, según el juez, los demandantes no pudieron probar que la estrella televisiva haya participado de un fraude a escala internacional.

La Comisión de Bolsa y Valores tampoco llegó a juicio, debido al acuerdo extrajudicial al que llegaron con la acusada con la multa que se le impuso abonar, además de aceptar cooperar en la investigación de la causa contra EthereumMax y el resto de los acusados.

La acusación contra Floyd Mayweather

La demanda colectiva realizada también apuntó contra el histórico boxeador Floyd Mayweather, señalado por la promoción y su participación en la criptomoneda.

Mayweather también había cobrado para realizar la promoción, y no lo había anunciado. De hecho, la publicación tenía exactamente el mismo mensaje que la de Kim Karsashian: “¿Están metidos en las criptomonedas? Esto no es un consejo financiero sino compartir lo que mis amigos me acaban de contar sobre el token Ethereum Max”.

Sin embargo, las acusaciones de estafa comenzaron cuando el valor de la criptomoneda bajó rotundamente, y los especialistas empezaron a hablar de había un fraude. Es que en la web oficial no figuraban los nombres de sus creadores o información que sustente su desarrollo.

Los demandantes sospechaban de quienes promocionaron la publicación, apuntándolos como los realizadores, o al menos cómplices, de una “pump-and-dump” , estafa penada fuertemente en Estados Unidos. Señalaban a Mayweather y Kardashian como responsables de vender todo su capital en esa criptomoneda luego de que el valor aumentara por las promociones que ellos mismos hicieron.

Como consecuencia, Mayweather se vio en la obligación de pagar u$s1.300.000 de multa, cifra cercana a la de Kardashian. No obstante, el juicio que se impulsaba era el mismo, por lo que la acusación también fue desestimada para él.

Este caso sentó un precedente importante en la regulación de la publicidad de criptomonedas por parte de figuras públicas. Otra importante figura involucrada en el mismo caso fue el ex basquetbolista de la NBA Paul Pierce.

La situación fue exactamente la misma respecto a la promoción de la criptomoneda, y la resolución fue similar, abonando una millonaria multa compensatoria.