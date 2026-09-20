Causa ANDIS: Nadia Beller Beller declarará desde Bolivia y la Justicia podría acceder a nuevos audios sobre el caso

La expareja de Fernando Cerimedo testificará el miércoles ante el fiscal Franco Picardi. Los archivos podrían incorporarse como posibles pruebas.

Nadia Beller entregó a la Justicia boliviana el celular que contendría grabaciones y conversaciones vinculadas a la causa ANDIS , mientras se prepara para declarar esta semana ante el fiscal federal Franco Picardi. La Justicia argentina podría solicitar el acceso a esos archivos mediante un mecanismo de cooperación internacional y analizarlos como posibles pruebas dentro del expediente.

La abogada de 33 años, expareja de Fernando Cerimedo, prestará testimonio el próximo miércoles 23 de septiembre a las 10 por videoconferencia desde Bolivia . La audiencia tendrá carácter reservado y contará con la presencia de fiscales bolivianos para resguardar su seguridad.

La declaración podría aportar nuevos elementos sobre el origen y la difusión de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo . Beller afirmó públicamente que posee conversaciones grabadas con Cerimedo relacionadas con el caso.

El viernes 18 de septiembre, Beller declaró ante la Justicia boliviana en una investigación contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito y entregó su teléfono celular . Según la información conocida, el dispositivo contiene grabaciones y chats que mantuvo con el consultor político.

Fernando Cerimedo es expareja de Nadia Beller, quien declarará esta semana en la causa ANDIS.

Su abogado, Jerjes Justiniano Atalá, explicó que, en caso de considerarlo necesario, Picardi podría solicitar a la Fiscalía boliviana el acceso a los archivos . El procedimiento debería concretarse mediante cooperación internacional para que el material pueda ser analizado y eventualmente incorporado como prueba en el expediente argentino.

Beller había apuntado públicamente contra Cerimedo y Natalia Basil al referirse a la filtración de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. “Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, sostuvo. Se trata de una afirmación de Beller que deberá ser contrastada por la investigación judicial.

Qué puede aportar Nadia Beller en su declaración

La convocatoria fue impulsada por el fiscal federal Franco Picardi, luego de que la diputada Marcela Pagano solicitara que Beller fuera citada “con carácter urgente”. La legisladora también había pedido que entregara las grabaciones que dijo poseer para determinar si podían incorporarse a la investigación.

Beller afirmó que posee grabaciones relacionadas con el origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

Beller ya había sido convocada para declarar el 26 de agosto, pero aquella audiencia fue suspendida después de que solicitara ser considerada testigo protegida. Ahora participará desde Bolivia y estará acompañada por representantes del Ministerio Público de ese país.

La abogada sufrió un ataque a balazos el pasado 17 de agosto y su situación de salud y seguridad fue contemplada para organizar la nueva declaración. Picardi gestionó la convocatoria ante las autoridades bolivianas a través de la Cancillería argentina.

La causa ANDIS investiga presuntas irregularidades, sobreprecios y un supuesto esquema de coimas relacionado con compras de medicamentos. Dentro de ese expediente, la Justicia también analiza los audios atribuidos a Spagnuolo y busca establecer su origen y autenticidad.