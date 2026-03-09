El jubilado en la ruta del dinero del caso $LIBRA: recibió u$s1 millón y figura autorizado a manejar autos de alta gama

Se trata de Orlando Rodolfo Mellino, radicado en Tigre, quien recibió el dinero en criptomonedas desde una cuenta atribuida a Hayden Davis. La operación se realizó el mismo día que el empresario se reunió con el presidente Javier Milei.

El hombre, oriundo de Tigre, podría haber actuado como intermediario en el circuito financiero de la cripto creada por Hayden Davis.

Un jubilado de 75 años que apareció en la ruta del dinero del caso de la criptomoneda $LIBRA quedó bajo la lupa judicial luego de que se detectara que recibió más de un millón de dólares de parte del empresario estadounidense Hayden Davis . Además, registros oficiales revelan que está autorizado a conducir varios vehículos de gama media y alta pertenecientes a una empresa vinculada a su entorno.

Se trata de Orlando Rodolfo Mellino , un hombre radicado en Tigre cuyo nombre surgió en la investigación cuando se detectó que el 30 de enero de 2025 recibió una transferencia de más de u$s1 millón en criptomonedas desde una cuenta atribuida a Davis, uno de los impulsores del proyecto cripto.

La operación se concretó el mismo día en que el empresario se reunió con el presidente Javier Milei.

Según reconstruyeron los investigadores, Mellino transfirió el dinero pocas horas después a otra cuenta cuyo titular todavía no fue identificado, lo que alimenta las sospechas sobre su rol dentro de la maniobra financiera que se investiga en los tribunales federales.

Un informe de los registros automotores sumó un nuevo elemento al perfil del jubilado. De acuerdo con esa documentación, Mellino está autorizado a conducir al menos cinco vehículos pertenecientes a la firma Logística Latinoamericana S.R.L. , de la cual figuraría como accionista mayoritario.

El informe fue incorporado a la causa la semana pasada, según confirmaron fuentes judiciales.

Entre los autos registrados aparecen modelos de gama media y alta, entre ellos un Audi A3 Sportback, una Honda CR-V EXL, un Volkswagen Vento 2.5, una Dodge Journey SE y un Volkswagen Passat.

La sociedad propietaria de los vehículos pasó a manos del jubilado en 2023, cuando adquirió el 90% de las acciones, según registros societarios.

hayden-davis-javier-milei-casa-rosadajpg.webp El empresario cripto Hayden Davis durante un encuentro con el presidente Javier Milei.

Domicilio inexistente y más interrogantes

La figura de Mellino también genera interrogantes por su paradero. Cuando la Justicia intentó ubicarlo en el domicilio declarado en Tigre para notificarlo sobre medidas judiciales, constató que la dirección no existía y que en la zona funcionaban comercios donde nadie lo conocía.

En un informe remitido al expediente se consignó que en el lugar indicado “funciona un bar” y que en otros locales cercanos hay “una hamburguesería y un comercio de juegos”, sin referencias al jubilado.

Sospechas de “prestanombre”

Para los investigadores, la aparición de Mellino en la ruta del dinero, su vínculo con sociedades locales y extranjeras y la rapidez con la que movió los fondos refuerzan la hipótesis de que podría haber actuado como intermediario o “prestanombre” dentro de un circuito financiero más amplio.

El movimiento de fondos que lo involucra forma parte de una red de transferencias que se activaron antes y después del lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA.

Fuentes judiciales informaron que Mellino se encuentra a derecho ya que tiene designado abogado con un domicilio de su representante legal.