Impulsan un proyecto de ley para garantizar la continuidad de FATE









El sindicato propone que la Legislatura bonaerense declare de utilidad pública la producción de la planta y habilite una ocupación temporal para evitar el cierre de la única fábrica del país que produce neumáticos para camiones y colectivos.



El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) presentó una propuesta a los distintos bloques de la Legislatura bonaerense para impulsar un proyecto de ley que garantice la continuidad productiva de la empresa FATE, la única fábrica del país que produce neumáticos para camiones y colectivos.

La iniciativa fue elaborada por asesores legales y técnicos del gremio y surge de una decisión tomada en asamblea por los trabajadores. El objetivo es evitar el eventual cierre de la planta y preservar tanto la producción de cubiertas consideradas estratégicas como los puestos de trabajo vinculados a la actividad.

Según el planteo del sindicato, la propuesta contempla declarar de utilidad pública la continuidad de la producción de neumáticos y habilitar un mecanismo de “ocupación temporal” por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el Estado provincial podría asumir de forma transitoria el control del directorio de la compañía para garantizar el funcionamiento de la planta.

ASAMBLEA DEL SUTNA El SUTNA realizó una masiva asamblea de trabajadores en FATE para discutir el plan de lucha. FATE: en qué consiste el proyecto que garantiza la producción de la fábrica Desde el SUTNA sostienen que la medida permitiría asegurar la fabricación de neumáticos destinados al transporte de cargas y pasajeros, considerados esenciales para el funcionamiento del sistema logístico y del transporte público en todo el país. En ese sentido, recuerdan que durante la pandemia la producción de cubiertas fue considerada una actividad crítica debido a su importancia para ambulancias, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.

El sindicato también advirtió sobre el impacto social que podría tener el cierre de la empresa. Según señalaron, la paralización de la planta afectaría de manera directa a alrededor de mil trabajadores y a varios miles más de forma indirecta en la cadena productiva vinculada a la industria del neumático.

La propuesta fue puesta a disposición de todos los bloques legislativos bonaerenses para que puedan analizarla y eventualmente introducir modificaciones, con la condición de mantener el objetivo central del proyecto: preservar la producción de neumáticos en el país y garantizar la continuidad laboral de las familias vinculadas a la planta. En el texto elaborado por el gremio se establece que la intervención estatal tendría carácter transitorio y que el control de la empresa volvería a manos privadas una vez que la compañía presente un plan que garantice la continuidad de las operaciones. El planteo del sindicato se da en un contexto de preocupación por la situación de la industria y por la posibilidad de interrupciones en el abastecimiento de neumáticos para el transporte pesado, un insumo considerado clave para el funcionamiento de la economía y la logística nacional.