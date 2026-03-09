La esposa de Manuel Adorni apareció en la comitiva presidencial y motivó un pedido de informes en Diputados + Seguir en









Bettina Angeletti acompañó al jefe de Gabinete a una recorrida junto al Presidente en Nueva York. PIden investigar qué rol cumple y cómo se pagó su viaje.

Manuel Adorni recorre Nueva York junto a su esposa y la comitiva de Javier Milei.

La presencia de la esposa de Manuel Adorni en la comitiva oficial que acompaña a Javier Milei en su gira por Nueva York motivó un pedido de informes de la oposición para determinar quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses.

Se trata de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete quien de acuerdo a trascendidos del Gobierno habría viajado en el vuelo oficial que trasladó al Presidente desde el país y regresaría en un vuelo de línea comercial. La mujer es coach ontológica y aparece en una foto junto a Adorni en la visita que hizo el Presidente junto a su comitiva este domingo a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en Queens.

El canciller @pabloquirno y Manuel Adorni @madorni, jefe de gabinete del gobierno argentino en el Ohel en la amplia delegación que acompaña al presidente #Milei.

Su primera parada en New York como es habitual es un momento íntimo y personal de plegaria en el Ohel del Rebbe. pic.twitter.com/n34cpebFqS — Radio Jai (@fmjai) March 8, 2026

Su primera parada en New York como es habitual es un momento íntimo y personal de plegaria en el Ohel del Rebbe. pic.twitter.com/n34cpebFqS — Radio Jai (@fmjai) March 8, 2026 Angeletti no es funcionaria ni integra el Gobierno. Se dedica a dar cursos como coach ontológica y habría viajado con su marido ya que la fecha de la gira presidencial coincidiría con un congreso vinculado a su actividad en Estados Unidos. En su perfil de Linkedin aparece como licenciada en administración de empresas y trabaja, según su cuenta, como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional".

Silencio de Manuel Adorni Desde la Jefatura de Gabinete no emitieron ningún tipo de explicación oficial. A partir del incidente, el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó este lunes un pedido de informes a fin de saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses.

El avión presidencial no es un taxi



Ante la difusión de imágenes del jefe de Gabinete junto a su pareja en la gira oficial, presentamos un pedido de informes y un pedido de acceso a la información pública para saber si viajó en el Tango 01 y en qué carácter.

El Gobierno… pic.twitter.com/3qX31n5aqf — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 9, 2026



El Gobierno… pic.twitter.com/3qX31n5aqf — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 9, 2026 En el proyecto ingresado por Paulón se solicita además una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno nacional para el traslado de diversos funcionarios a los Estados Unidos en ocasión de la realización de la “Argentina Week”. Al respecto, pide saber si en el marco de la comitiva oficial por el viaje fue incluida la señora Bettina Angeletti, qué rol cumple y si se ha dejado constancia del vínculo que tiene con el jefe de Gabinete. En esa línea, solicita información sobre quién sufragó el costo derivado de su viaje y que se adjunten los comprobantes correspondientes.

La agenda de Javier Milei En Nueva York, Milei encabeza distintas actividades vinculadas al mundo académico y empresarial. Entre ellas se destaca una disertación en Yeshiva University y su participación en la gala anual J100 organizada por The Algemeiner, un evento que reúne a figuras influyentes vinculadas a la comunidad judía y a dirigentes que respaldan a Israel. Durante su estadía en Nueva York también mantendrá un encuentro con Jamie Dimon, titular del banco JPMorgan Chase, y encabezará la apertura de Argentina Week 2026, un encuentro destinado a promover inversiones y fortalecer el vínculo del país con los principales bancos y fondos de inversión de Wall Street. Tras esa agenda en Estados Unidos, Milei viajará a Chile junto a parte de su gabinete para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso. La presencia del mandatario argentino busca ratificar la relación política con la nueva administración chilena y avanzar en una agenda común en temas como seguridad, migración y crecimiento económico.