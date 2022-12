La CGT cruzó muy fuerte a Mauricio Macri: "Desconoce la Constitución y olvida la historia"

Curiosamente una semana después de lo expresado por Macri, la CGT refirió "el mensaje del Papa Francisco, quien con sus palabras sabias y oportunas vuelve a ponderar el rol de los trabajadores y las organizaciones sindicales".

“'No hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato'”, manifestó Francisco en medio de una fuerte defensa del valor del trabajo y su función social, apuntó la organización sindical.

Sobre ello, planteó: "Sirve ello de contexto para rechazar enfáticamente las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien destacó el desarrollo económico del Estado de Qatar y motivado este, según su errónea apreciación, por la supuesta inexistencia de gremios en ese país".

"Una vez más, olvida la importancia en la historia social argentina, donde los trabajadores organizados fueron y son pilar fundamental del crecimiento de nuestro país", concluyó la CGT.

Mauricio Macri destacó a Qatar porque "no tiene gremios"

El ex presidente Mauricio Macri elogió el desarrollo que dijo haber encontrado en Qatar, país anfitrión del Mundial de fútbol 2022, y aseguró que ello se logró "porque no hay gremios", como ocurre en Argentina.

Macri ponderó que en Qatar se hizo "todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación".

El ex mandatario, quien no descarta volver a presentarse el año próximo, estuvo en Doha en calidad de dirigente de la FIFA, donde se lo tildó de "mufa" por haber aparecido en el partido debut de Argentina, ante Arabia Saudita, que terminó en derrota. En los siguientes encuentros no se vieron imágenes de Macri en vivo desde el estadio, y el equipo comenzó a avanzar en el certamen, lo que alimentó dicha superstición.

En declaraciones a la radio Cadena 3 de Rosario, Macri se mostró extasiado con el presente de Qatar, país que goza de un altísimo nivel de ingresos por sus exportaciones de petróleo y gas licuado.

“Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, ellos no tienen complejos, traen a los mejores educadores, están haciendo una evolución, todo se mide, se evalúa, se capacita", destacó.

En el mismo tono, prosiguió: "Todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación”.