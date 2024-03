Si algo le faltaba al escenario político era la reaparición del la exvicepresidenta (y presidenta) CFK que, rápida de reflejos, cruzó a Javier Milei por las marchas y contramarchas respecto a los aumentos de sueldos en el Congreso, pero también en la administración pública, tema sobre el cual también el diputado Miguel Ángel Pichetto desmintió al Presidente de la República, respecto a su “desconocimiento” del tema. “Si no sabe lo que firma, estamos en problemas”, dijo. Cristina fue más lejos, pues le recomendó “tranquilizarse”, y "templanza”, mientras que ante la amenaza presidencial de suspenderle las jubilaciones la exmandataria consideró que “lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet” . “Admita que firmó, cobró y lo pescaron”, cerró CFK.

Y no había sido el único traspié presidencial que unos días antes, en una visita a su excolegio, el Cardenal Copello de Villa Devoto , además de hablar prolongadamente con los alumnos, su propia guardia médica presidencial debió asistir a dos de estudiantes que cayeron inesperadamente desmayados, lo que mereció cantidad de especulaciones, y otra tanta cantidad de memes. Si a esto se le suma el corrimiento de Ramiro Marra como jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura (donde queda como legislador raso), y su pase a Gobierno directamente como “asesor” presidencial , lo que promete más de un cortocircuito, considerando el temperamento del financista (y su aparente difícil relación con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei), el panorama ya hubiera estado completo.

Patagonia: guanacos, aviones y la agenda paralela de Villarruel

La cumbre de los gobernadores patagónicos en el hotel Rayentray de Puerto Madryn se convirtió en un extenso quincho, por la cantidad de invitados. A los mandatarios de las seis provincias de la región se sumaron diputados y senadores nacionales, intendentes, amigos de la casa, y hasta el gremialista Héctor Daer, quien se paseó con su prédica en contra de la reforma laboral y minimizó la propuesta del Presidente de imponer elecciones periódicas en los sindicatos.

En la previa, había circulado la noticia de que Claudio Vidal, el exgremialista del petróleo y hoy gobernador santacruceño, no asistiría al convite. Sin embargo, fue el primero en llegar, y ya a las 8.30 estaba desayunando en el hotel junto con Gustavo Melella, el gobernador fueguino y los anfitriones, gobernador y vice de Chubut: Ignacio Torres y Gustavo Menna. Mientras los huéspedes del hotel circulaban con huevos revueltos y medialunas, se llevó a cabo una minicumbre donde se empezó a delinear un documento de autonomía regional que le marca el territorio, en términos reales y simbólicos, al Gobierno nacional.

Una vez arribados Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) comenzó el encuentro formal. En el cuarto intermedio se llevó a cabo un almuerzo en la sede de Aluar. Un menú con productos patagónicos: langostinos de entrada, roll de cordero con puré de batatas de plato principal, para finalizar con una pavlova.

Los gobernadores hicieron chanzas sobre la invitación a la Casa Rosada para el viernes. Además de unificar postura en contra de la reimposición de Impuestos a las Ganancias (que impacta más en el sur por los salarios más altos), no caían en su sorpresa por el informalismo de la administración Mieli, que se traslada a cada área de gestión. “Me llegó la invitación por Whatsapp”, mencionaba un mandatario, que esperaba el clásico mail de Ceremonial a la secretaria privada. “Se creen que hay guanacos en vez de secretarias”, respondió otro, de los que dependen más de la coparticipación que de las regalías. Puertas adentro, ninguno ve con esperanzas el Pacto de Mayo, y dudan de que la relación gobernadores-Milei soporte dos meses. Máxime cuando el DNU sea rechazado por ambas cámaras y, si la negociación se traba en Ganancias, el Congreso promueva por ley la coparticipación de otro impuesto.

Fue comentado el discurso del gerente de Aluar reivindicando la planificación e intervención del Estado para dar lugar a una empresa que exporta aluminio por u$s800 millones anuales. "Fue posible porque el Estado nacional invirtió en un puerto, en una central hidroeléctrica como Futaleufú, en una línea de alta tensión como la que la une con Madryn y permite que con bauxita y energía se produzca el aluminio", dijo a los pocos asistentes. Y recalcó que la ciudad costera Madryn pasó en 50 años de tener 5000 habitantes a ser una ciudad de 120 mil con un desarrollo importante.

También surgió en las conversaciones la nueva demanda social, instalada por Milei, de realizar los viajes en vuelos de línea. Ahora están casi obligados a sacar pasajes regulares, aunque sea incluso antieconómico, más en sitios donde la conectividad aérea es pobre, como en toda la Patagonia. La cuestión fue también comentada en el encuentro del viernes. Y hasta Osvaldo Jaldo, el primer gobernador mileísta, se mostró en la cola del check in de Aerolíneas.

WhatsApp Image 2024-03-07 at 10.20.26.jpeg Osvaldo Jaldo hace la cola en el mostrador de Aerolíneas. Como Milei, hace gala de evitar los vuelos en aviones públicos o privados.

En paralelo, los legisladores nacionales patagónicos hablaban del foro regional, que los une ahora más allá de banderías políticas. Los radicales, en especial, podrán saltear con la orden territorial las tensiones internas que los dividen en tres: los que quieren cogobernar con el PRO, la oposición dura de Manes y el ala de centro, dialoguista, con De Loredo al frente.

Los senadores, además, se mostraban elogiosos con Victoria Villarruel. Dicen que los llama para reuniones mano a mano y ya se presenta desde el inicio como una dirigente que nada tiene que ver con Milei. “Tenemos diferencias y se notan, pero somos nuevitos en esto. El peronismo tiene otra gimnasia para absorber las peleas internas y que se oculten hacia afuera. Nosotros, no”, les dice la vice, en línea con la agenda paralela a la del Presidente que lleva adelante.

Gauchos, sorpresas y presentaciones

“Mucho gusto”, parece que fue el lacónico saludo, estirando la mano, del presidente Milei a Fernando Vilella, dando cuenta de que, en realidad, hasta ahí no sabía quién era su propio secretario de Agricultura. El hecho se produjo en la puerta del stand de Economía, donde estaba apostado el titular de la cartera agraria, durante una acalorada visita a un campo en Baradero el martes pasado.

Llamativamente, la comitiva presidencial, estuvo compuesta por el ministro del Interior, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert como invitado especial. Vilella, sin embargo, no figuró ni en la recorrida, ni en el encuentro previo de la mañana, hasta esa última parada, justo antes de que el presidente se retirara. Y, como dicen algunos con ironía, “Milei es un león a la hora de cosechar amigos”, lo cual se volvió a comprobar ese día cuando apenas arribó, se negó a que las autoridades, organizadores y los máximos dirigentes del campo participaran del primer encuentro.

Cabe destacar que de la Mesa de Enlace Agropecuaria, la Rural ya había sido “desinvitada” por la organización, aparentemente debido a diferencias respecto a la licitación del predio palermitano. Luego, se marchó con su comitiva mínima a recorrer el lugar mientras recibía, como siempre, gran adhesión y voces de aliento, del público general, para recalar finalmente en el stand de Economía donde lo esperaba el secretario de Agricultura (aunque él se autopercibe como de Bioeconomía), que volvió a hacer una rara selección de quienes entraban, o no al stand.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/bioeconomiarg/status/1765047405169246322&partner=&hide_thread=false El secretario @vilellafer le dió la bienvenida al presidente @JMilei en la #ExpoAgro2024. pic.twitter.com/YgVJHGGv3e — Secretaría de Bioeconomía (@bioeconomiarg) March 5, 2024

“Ahora que se está abandonando el 'inclusivo', caemos en el bioidioma”, se quejaba un asistente molesto con la saturación de la partícula “bio” en absolutamente todo. Pero hubo mucha más gente molesta ese día, como los de la muy larga fila que se formó espontáneamente a la salida de la primera sala de reuniones para, aunque sea, poder ver de cerca al Presidente. Lo llamativo en que en el asoleado besamanos, que estaba en el medio de la calle, al rayo del sol del mediodía, confluían (con traje formal) varios dirigentes y empresarios que transpiraban la gota gorda durante la larga espera, como Daniel Funes de Rioja, de la UIA-Copal, entre otros varios. También fue bastante comentada la comitiva de seguridad presidencial, corriendo a la par de los varios vehículos terrestres que abordó Milei y que, para algunos, al igual que el chaleco antibalas permanente que parece usar (y que, dicen, disimula con la campera de cuero, aunque haya 33º a la sombra, como ese día), eran demasiado “exagerados”, y con una estética muy estadounidense.

Tras la visita presidencial, Vilella “ametralló” todos los días siguientes, con al menos una veintena de comunicados de prensa, la mayoría con su nombre en el capitular y, preferentemente foto también (tal vez para fijarlo en la memoria de alguien).

Igual, decían algunos, le fue mejor que a la canciller Diana Mondino, quien, sombrero tejano en ristre, insistía con hacer declaraciones sobre las retenciones, que no son específicas de su área ya que recaen en Economía, mientras a nivel nacional se conocía la ampliación unilateral del área de exclusión de zonas marítimas de las Islas Malvinas, donde los británicos prohibieron la navegación y la pesca, lo que sí constituye un problema -grave- de su cartera. “Tal vez, es la devolución del canciller David Camerón después de los supuestos sarcasmos de Mondino la semana pasada”, consideró alguien a su alrededor. Más allá de las ironías de Mondino, nadie pareció darle importancia entonces a esa visita a las islas de hace 15 días atrás, después de más de 30 años que un canciller inglés no visitaba a los kelpers.

Con los números no se juega

“Dato mata relato”, comentaba días atrás un grupo de habitués, en una de las mesas del Club del Progreso, donde varios hombres de negocios (además de los de la política) se reúnen con frecuencia. Allí se pudo medir bien claro el nivel de ansiedad que rodea a las compañías, tanto en lo económico, como en lo político. Y, si bien la reapertura del diálogo con los gobernadores fue una señal positiva, nadie se anima a asegurar cuanto puede durar la calma. Tal vez por eso, despertó particular expectativa la última reunión del Grupo Broda con varios de ellos. “Después de tres meses Milei todavía no logró sacar nada del Congreso”, reconocían en la mesa al tiempo que destacaban: "Más avances políticos que económicos, hasta ahora”. Y mientras revisaban los pronósticos de la economía mundial donde “la inflación se resiste a bajar más de lo previsto”, pero el crecimiento económico mantiene una leve, pero consistente, tendencia alcista casi con la única excepción de la Argentina, que puede llegar a retroceder otro 4% este 2024.

Por supuesto, que la caída de los precios agrícolas internacionales estuvo sobre la mesa, y no porque fueran del sector agropecuario, sino por el impacto que el rubro tiene en el ingreso de divisas para el país. Y allí, el actual retroceso de 30% en las cotizaciones del aceite de soja (principal rubro de ventas al exterior en monto), respecto al pico del año pasado preocupa a todo el mundo, ya que todos los restantes productos de la agroindustria mantienen también la tendencia negativa en los precios. Por caso, el poroto de soja viene perdiendo más de u$s130 por tonelada desde fines de julio pasado. Y esto, significa que, aunque ahora se logre un mayor volumen de cosecha que en el 2023 (por la sequía), la caída actual de los precios recorta las expectativas, al punto que de los u$s25.500 millones que exportó la agricultura el año pasado, en el actual ciclo las previsiones hablan de apenas u$s31.400 millones, lo que también impacta en las cuentas fiscales por las retenciones.

En contraposición, comentaban que en la reunión se había mostrado el avance de las acciones en dólares en los últimos tres meses (especialmente de bancos e YPF); la significativa caída del riesgo-país a unos 1.600 puntos, o la marcada reducción de la brecha entre el dólar oficial y el blue que llegó a apenas 20%. Igual los empresarios no se entusiasmaban demasiado y esperan para ver cuales serán los “pedidos” del gabinete para los próximos meses, más aún si no hay avances concretos con la ley ómnibus (o lo que queda de ella), y con el tema laboral cada más gravoso en una economía constreñida. Ni el clásico de la casa: la tortilla a la española, ni la milanesa de befe de chorizo con spaghetti a la manteca, que arranca suspiros con solo verla, lograron mejorarles el ánimo.

El Salón de los Próceres, sin mujeres ni radicales

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno decidió cambiar el nombre del Salón de la Mujer de Casa Rosada por el de Salón de los Próceres. Durante una de sus conferencias el portavoz Manuel Adorni hizo saber que la idea fue de Karina Milei -quien además de ser secretaria de Presidencia ostenta el apodo de “El Jefe”-.

Lo cierto es que ya hace varias semanas que dicho salón no opera como tal: sus ventanas fueron esmeriladas y funcionan allí adentro oficinas de comunicación, en las cuales se produce entre otras cosas el canal de YouTube Peluca Milei. Los cuadros emplazados en el primer piso de Balcarce 50, entre los cuales se encontraban las fotografías de Eva Perón, Juana Azurduy y Lola Mora, fueron reemplazados por las caras de Carlos Menem, José de San Martin, Juan Manuel Belgrano, Domingo Sarmiento y Julio Argentino Roca. “No hay radicales ni mujeres”, bromearon los jóvenes liberales en su inauguración, mientras aclararon que el riojano es “el único peronista” que tenía asignado un lugar.

Pero no será el único espacio que Menem ocupe en Casa Rosada. La gestión de Javier Milei instalará su estatua en el Salón de Bustos. Dicen que la tercera es la vencida y así lo confirmo Zulemita Menem, quien ya había pedido a las administraciones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández que emplazaran la figura del expresidente, sin éxito.

Ministros de Economía y los "casi famosos"

luis caputo Luis Caputo intenta convencer a los empresarios que no trasladen a precios el aumento de costos. Reuters

Atento a la crítica hora que atraviesa el país, el miércoles fue un día importante en el Ministerio de Economía. Allí tuvieron lugar dos reuniones de vital importancia para las pretensiones del Gobierno. Por un lado, el ministro Luis “Toto” Caputo, recibió a representantes de las grandes empresas de consumo masivo; por otro, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezó un encuentro con los ministros de Economía de todas las provincias y de la Ciudad, que se van a suceder también por partidos políticos, y por regiones, en un intento de llegar al 25 de Mayo con el Pacto de Córdoba, al que nadie puede rechazar, pero en el que pocos creen.

Si bien ambos cónclaves se desarrollaron en un ámbito de cordialidad, ninguno terminó por satisfacer a los invitados del todo. El desfile de ministros y empresarios por la calle Hipólito Yrigoyen comenzó minutos antes de las dos de la tarde. Autos oficiales, comitivas y hombres trajeados entraban y salían con prisa del Palacio de Hacienda, reacios a hablar con la flaca guardia periodística que los esperaba en la puerta.

La cumbre con los funcionarios provinciales, que sirvió como antesala de la reunión con los gobernadores en Casa Rosada, se extendió por casi dos horas y dejó gusto a poco entre los enviados. Aunque destacaron el convite al diálogo -un oasis tras semanas de alta tensión-, no hubo demasiado más. La confirmación de Guberman de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) irritó a las provincias. "¿Cómo vamos a estar satisfechos?", masculló uno de los participantes tras el encuentro. No obstante, hubo una moneda de cambio: las provincias podrán endeudarse para desarrollar obra púbica. "Alegría", ironizó un dirigente.

Caputo, en tanto, intentó seducir a los ejecutivos y les pidió ayuda para que el impacto del ajuste no se traslade a los precios. Como contraparte, los asistentes manifestaron que la recesión ya se hace carne en las góndolas y que las cuentas no están cerrando. No hay plata.

Distinto fue el balance para un grupo de empresarios brasileños que, según sus propias palabras, llegaron al Ministerio para avanzar en proyectos energéticos con el país. Sucede que, a la caza de información sobre el curso de las dos reuniones, los cariocas fueron abordados en la puerta por los periodistas. Algún micrófono llegó a encenderse cuando los hombres confirmaron su participación en conversaciones con el Gobierno. Sin embargo, las expectativas se derrumbaron como un castillo de naipes con las primeras palabras de los entrevistados y su particular acento. Entre risas y pedidos de disculpas, uno de ellos llegó a peinarse. "¿Estoy bien?", preguntó ante las cámaras apagadas.

Diálogos con Conan: sube el precio del alimento balanceado premium

- Padre, ¿de verdad se subió el sueldo?

- Conan, sí, está dura la mano. Si pasaba, pasaba. Tengo cuatro canes que alimentar… ¿sabés a cuánto se fue el alimento balanceado premium?

- Compre el común, Padre. Se lo digo por experiencia. Para nosotros es lo mismo, no nos damos cuenta si es el premium o el comunacho.

- El premium tiene otros nutrientes, Conan.

- Padre, tiene que ajustarse usted también. Si no, lo van a criticar, como lo hicieron los orcos. Igual, debo reconocerle que salió bien de la situación. ¿Cómo se le ocurrió?

- Lo llamé a Mauricio. Me dijo: “Es fácil, vos echale la culpa a Cristina, funciona siempre”. No sé qué sería de mí sin vos y sin Mauricio.

- Los perros somos fieles, Padre. Pero no se confíe de Mauricio, ¿sabe cómo lo apodó el Turco Asís? El ángel exterminador.

- Gran película, Conan.

- No la vi, Padre.

- Yo tampoco. Pero dicen eso.

- Como sea, Padre. Tenga cuidado con Mauricio, sino pregúntele a Larreta.

- No tengo diálogo con Larreta. No le voy a preguntar nada. Ya hasta los propios se le escapan. ¿No viste, Conan, lo de Jorge Macri y la rata de Retiro?

- Un buen ejemplo, Padre. A nosotros nos da lo mismo una rata o el alimento balanceado premium.

- No te compares con esos perros callejeros, Conan.

- Hay hambre, Padre. Los perros callejeros andan con hambre. Es hora de que los vea.