Exigen explicaciones a Diana Mondino por "inacción" ante la ampliación británica sobre la zona de Malvinas

Además, le pidió explicaciones a Mondino por la visita del canciller británico David Cameron a las Malvinas y sus declaraciones posteriores señalando que "el tema Malvinas no será en adelante objeto de discusión con la Argentina".

A su vez, solicitó información por "la navegación de un buque con bandera del gobierno de ocupación de las Islas Malvinas -el rompehielos RRS Sir David Attenborough- en aguas argentinas durante el mes de enero".

El diputado peronista cuestionó a Cancillería ya que pese a estar advertida de esta situación, "no hubo quejas, no hubo comunicado de repudio, no hubo protestas ante foros internacionales".

"Esta actitud de sumisión de las autoridades nacionales frente a los recurrentes atropellos británicos a nuestra soberanía, amerita una explicación ante la Cámara baja", indicó.

Para Toniolli, "la canciller tiene que dar cuenta de su inacción y de sus declaraciones ambiguas porque la Argentina ha rechazado regularmente desde su inicio la ocupación británica de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

La iniciativa del legislador de Unión por la Patria estuvo acompañada por las firmas del jefe del bloque, Germán Martínez y los diputados nacionales Gustavo González, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Florencia Carignano, Tanya Bertoldi, Agustina Propato, Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz, Pablo Todero y Pablo Yedlin, entre otros.