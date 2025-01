Charlas de Quincho: para los políticos explota Pina, la motosierra no para y los "azules", inquietos

Pinamar: el retorno de la política para recibir el Año Nuevo

El 2025, según cifras oficiales, arrancó con una buena ocupación en la Costa Atlántica, que registró un promedio en el partido de Pinamar que alcanzó el 81%. Cariló -suele ser la localidad que registra los niveles más altos de ocupación, una tendencia que se mantiene este año- lideró con un 88%, seguida por Valeria del Mar con un 85% y Mar de Ostende y Ostende con un 84%. La ciudad cabecera, Pinamar, registró un 75%. Estas cifras representan un incremento del 6% respecto al año pasado, cuando el promedio general fue del 75%.

Entre los argentinos que eligieron este destino se encuentran varios políticos. De hecho, en el 75% de Pinamar se contabiliza al referente del Frente Renovador, Sergio Massa. El ex candidato a presidente eligió ese destino para comenzar el nuevo año junto a su familia. Lo acompañaron también su suegro “Pato Galmarini” y la pareja de este, Moria Casan, quien encabeza en Mar de Plata una nueva temporada de la icónica obra teatral “Brujas”.

El ex ministro de Economía disfrutó de la cuenta regresiva en el exclusivo balneario Casa Mar, aunque no cumplió el dress code que amerita la llegada del Año Nuevo: en vez de usar blanco, el político eligió el azul.

Entre las particularidades que se vieron en el exclusivo balneario Casa Mar, donde celebró la llega del nuevo año la familia tigrense, tuvo lugar el caso de dos ex presidentes de la Cámara de Diputados chocando copas. Porque a Massa -quien ocupó ese cargo durante la presidencia de Alberto Fernández- se le sumó Emilio Monzó, titular de la cámara baja durante el macrismo.

Massa y su familia política, los Galmarini, tienen como destino el barrio La Herradura, en las afueras de esa ciudad balnearia.

Costa Esmeralda, el nuevo reducto para los que buscan más privacidad

Al Gobernador de la provincia de Chubut, Nacho Torres lo encontraron las 0 del primero de enero chocando copas en el exclusivo Parador Amarras, ubicado en el barrio privado de moda en Pinamar, Costa Esmeralda.

Más allá de la cena de fin de año, otros políticos eligieron alguna propiedad de ese complejo para pasar el calor cerca del mar. El virtual ministro del Interior Lisandro Catalán también eligió ese mismo destino para recalar. Tal vez se pueda cruzar con Horacio Rodríguez Larreta que mira con un ojo su fundación desde la que pretende reinventarse y la interna del PRO que lo podría tener como contendiente si el conflicto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich no recrudece. Por las dudas, despuntó un poco el vicio del Paddle en una de las canchas del complejo y se lo vio dando vueltas en un enorme cuatriciclo, munido de una gorra blanca para cubrirse del sol, rumbo al centro comercial que tiene el barrio.

costa-esmeralda.jpg

Patagonia, Nordelta y el exterior, otros destinos

El Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo partió raudo hacia el sur, rumbo a la casa que posee en el exclusivo barrio Cumelén, donde Mauricio Macri es un habitué para el descanso estival. Macri suele usarlo también como punto de encuentro para sus reuniones políticas, en el año en el que deberá definir si fusiona o no su partido con LLA para las legislativas o si busca retener parte identitaria del partido que fundó. El otro que partió para tierras sureñas fue Federico Sturzenegger, en un impasse de la motosierra que anunció que seguirá prendida este año, y cuya manija la tiene la cartera que dirige.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos eligió Nordelta para descansar, pero para no irse de un radio mayor a los 40 minutos de la Casa Rosada. Contrasta con el anunciado viaje prometido a los nietos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que no modificó planes de visitar Disney como una promesa familiar, autorizada, según dijo, por el presidente Javier Milei que, por ahora, no se toma vacaciones. El vocero presidencial Manuel Adorni también tiene un destino probable en el exterior. A pesar de que no había trascendido y se había mencionado Miami, al parecer podría enfilar rumbo a Canadá. En esta fecha del año, puede que allí encuentre bastante fresco.

Quien sí estuvo en la ciudad del sur de La Florida –favorita de los argentinos clase media alta- fue el twittero y streamero oficialista conocido como “Gordo Dan”, que aprovechó el dólar barato para hacer compras en un mall. Según relató otro twittero que se lo cruzó y se sacó una foto, uno de los comandantes de las Fuerzas del Cielo virtuales que sostienen al gobierno de Milei le confesó que la próxima elección sería uno de los candidatos. Ya se sabe que hay consultoras contratadas por el oficialismo que están midiéndolo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/franotamendi1/status/1874994767094075466&partner=&hide_thread=false Increíblemente haciendo la fila en un shopping de Miami, me vengo a cruzar al @GordoDan_. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije "Dan, a lo bukelé eh". Me agarró del hombro y me susurró al oído "Quedate tranquilo, nene, en las próximas me presento yo". Quedé atónito… pic.twitter.com/xSbOIcfLRx — Fran Otamendi (@franotamendi1) January 3, 2025

Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes hizo su habitual raid por la Costa Atlántica y pidió para que la Ciudad de Buenos Aires atrase el inicio de clases previsto para la última semana de febrero y que sea después de los carnavales. Le respondió la vocera de Jorge Macri Laura Alonso que le avisó al funcionario nacional que “la educación no es negociable”. Y que el cronograma de inicio de clases no se cambia. Adiós armonía. Scioli se vanaglorió del nivel de ocupación de la Costa argentina, después de haber tenido que echar a su subsecretaria Yanina Martínez porque supuestamente tomó vacaciones en Europa en una fecha no autorizada y en contradicción con el pedido de moderación en los destinos que bajó como manda presidencial.

Victoria Villarruel y el Ministro de Defensa Luis Petri son algunos de los funcionarios de primera línea que todavía no escogieron destino y cavilan en si se van a tomar o no vacaciones. Desde el entorno de la vicepresidenta aseguran que si se toma serán solo un par de días y en un destino nacional.

El fin de año de Kicillof en Martín García

El gobernador Axel Kicillof decidió despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025 en un rincón especial del Río de la Plata: la histórica Isla Martín García. Acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y sus hijos León y Andrés, eligieron un fin de año lejos de las grandes ciudades y más cerca de la tranquilidad que ofrece la naturaleza y el pequeño grupo de isleños que habitan el lugar.

El brindis de medianoche fue un momento íntimo, pero cálido. Junto a los pocos vecinos de la isla, Kicillof levantó la copa para recibir el nuevo año en un entorno que mezcla historia, naturaleza y una calma casi mística.

Durante su estadía, el gobernador se dedicó a largas caminatas, explorando los senderos y rincones de la isla, además de disfrutar de actividades náuticas. Por supuesto, no faltó el tiempo para su otra pasión: la lectura, a la que le destinó varias horas bajo la sombra de los árboles.

Embed - Soledad Quereilhac on Instagram: "Empezamos el año remándola juntos. " View this post on Instagram A post shared by Soledad Quereilhac (@soledadquereilhac)

El mandatario permanecerá unos días más en la Isla Martín García antes de retomar su agenda de verano. Un arranque de año que, parece, le permitió recargar energías para lo que viene que asoma complicado. La interna del peronismo lo mantiene en vilo y el 2025 le augura tener que tomar algunas decisiones límite para establecer de qué lado de la grieta interna se posiciona.

La Motosierra alcanzó a libertarios de la primera hora

La tranquilidad vacacional y del fin de año se vio interrumpida para numerosos empleados estatales que recibieron el bienaventurado telegrama de despido antes de descorchar la sidra y el champán.

Como el que avisa no traiciona, según dice el saber popular, muchos de ellos no se sorprendieron ni se quejaron, dado que tanto Milei como Federico Sturzenegger habían adelantado que se venía la “deep motosierra”, que en rigor es más ajuste sobre lo público.

No obstante, sí el telegrama les cayó como un vitel toné con mayonesa vencida para muchos empleados bonaerenses de reparticiones de PAMI, que habían asumido en cargos jerárquicos ya entrado 2024.

Los llamados a los armadores bonaerenses como Sebastián Pareja cayeron en saco roto. Y ni hablar que jamás fueron atendidos en despachos oficiales, ya que el país burocrático y de las castas entró en modo estival, irremediablemente hasta mediados de enero, cuando la maquinaria libertaria volverá a encenderse.

El malhumor de los ya exfuncionarios del PAMI se debe a que muchos militaron la campaña 2023 en la provincia y la retribución fue un lugar en el organigrama de la obra social de los jubilados. Pero, al calor de las negociaciones con el PRO para garantizar la gobernabilidad -y acaso para imantar a dirigentes amarillos a LLA sin pasar por Mauricio Macri-, esos lugares que habían servido de premio fueron quitados sin aviso para otorgárselos a hombres cercanos a Cristian Ritondo.

Se escuchaba quejarse a los libertarios de distintas secciones electorales que no pueden contener a los suyos, por un acuerdo de cúpulas que les abrió la puerta de salida a leales de la primera hora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1873316610087493821&partner=&hide_thread=false Evolución de la dotación del sector público actualizado a noviembre. Recordemos siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños. VLLC! pic.twitter.com/o68U9KKRW4 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 29, 2024

Inquietud en la Policía Federal

La publicación en un blog fue un llamado de atención a algo que se venía rumoreando y que fue tema en los quinchos “azules” del fin de semana. Y es que la idea oficial de unificar cajas de retiro de la Policía Federal puso en alerta a toda la fuerza y se asoma como un posible foco de conflicto que traiga malestar en las fuerzas de seguridad a quienes el Gobierno se había encargado de mantener contenidas, sobre todo, ante la eventualidad de que aumente la conflictividad social, algo que finalmente ocurrió, pero solo episódicamente. Mientras Patricia Bullrich esté con las orejas de Mickey recorriendo alguno de los parques del ratón más famoso, a los “federicos” les inquieta el futuro de una de las cajas más preciadas y defendidas para los uniformados.

La posible reforma a la caja de jubilaciones fue titulada como “Motosierra a la PFA” y la alerta provino de la agrupación “Azules Siempre” calificaron de “golpe mortal” un intento de “demolición” de las Cajas y lo adjudicaron a la necesidad de contar con “más efectivo para robarse”, tras lo que suponen el saqueo del PAMI y que “ahora vienen por las cajas para saquearlas también”.

“Después quieren el FBI argentino con universitarios. Por supuesto perdieron el voto de todas las Fuerzas de Seguridad y Policiales del país”, aseguró el posteo que no ahorraba insultos a los “politicuchos criminales” y aseguraba que los jefes y la Cúpula de las Fuerzas “no harán nada como siempre” porque ellos están salvados. Este tipo de conflictos suelen ser ollas a presión que un día emergen y suelen ser dolores de cabeza para la política.

Un espía ¿con libro propio?

El dato empezó a circular como verdadero en el mundo del espionaje y sobre todo entre los que suelen estar atentos a las noticias vinculadas a la inteligencia vernácula. Revistó como agente de la SIDE hasta 2015 pero ahora es un encumbrado funcionario que tiene un pie en la Jefatura de Gabinete y otro en la central de espías, a la cual siempre estuvo vinculado de una forma u otra bajo distintos gobiernos que le permitieron ir mutando ropaje. José Luis Vila es el protagonista en cuestión que aprecia la idea de ir volcando anécdotas de sus épocas mozas en un libro cuya editorial todavía se desconoce.

No estaría alcanzado por las leyes que imparten secreto, aunque alguna de las cuestiones que debería contener el libro sí tendrían impacto en las Leyes de inteligencia.

Sus detractores consideran que solo ha podido subsistir en el mundo de los espías merced al padrinazgo que ejerce sobre él el histórico operador radical Enrique “Coti” Nosiglia. Recuerdan que fue jefe de análisis con el Grupo Sushi de Fernando de la Rúa y después pasó a una cómoda agregaduría en Washington por una década. Tuvo su paso como radical K, luego radical M y ahora un radical LLA o “con peluca” como le dicen a los legisladores. Algunos desconfían de qué pueda comentar secretos verdaderos. También le temen a los inventados. Lo cierto es que fue comentario en los “sotanos”, más como una curiosidad.

Diálogos con Conan: Elijo creer

- Padre, ¿usted cree en los Reyes Magos?

- Claro, Conan. El país cree en los Reyes Magos.

- Está tirando números al boleo y muchos le creen. Para los argentinos, los reyes magos es usted, Padre.

- Hay que recrear el encanto, Conan. La gente necesitaba creer en algo y aparecí yo. No les puedo romper la ilusión.

- Padre, manéjelo con cautela, tampoco para que abuse de la inocencia de todo un país. Se está sobregirando. Es Papá Noel, los Reyes, todo junto.

- Eligen creer, Conan.

- Pero usted no es Messi, Padre.

- No, Messi no entiende nada de economía.

- Pero tiene la mejor zurda del mundo, Padre. Por eso la gente eligió creer.

- No me hablés de zurda ni de zurdos, Conan. Esos no creen en nada y así les va.

- Son ateos, Padre. No quieren probar el opio de los pueblos.

- Deberían probar el opio, el apio y todo lo que no probaron hasta acá, Conan.

- Respételos, Padre

- ¿Ellos me respetan a mí, Conan?

- Creo que no, Padre. Pero usted es el Presidente, tiene que contener a todos los argentinos.