Charlas de quincho

Con una inédita cantidad de climas que fueron desde el frío y nevadas extremas, hasta temperaturas directamente de verano, y hasta con un fuerte Zonda que, además de dos víctimas, provocó cantidad de daños materiales, pero todavía con lluvias irregulares para garantizar las estratégicas cosechas, la anteúltima semana de julio tuvo un ritmo febril que, de movida, arrancó con el 29º aniversario del atentado a la AMIA (todavía sin resolución clara), aunque lamentablemente lo que más trascendió fue la difícil situación que un grupo de familiares de víctimas, le hicieron pasar al candidato liberal, Javier Milei, el único precandidato presidencial que asistió (aunque fueron todos los de la Ciudad, Martín Lousteau y Jorge Macri de Cambiemos, y Leandro Santoro de Unión por la Patria. Por supuesto que los cortes, protestas, bloqueos, y ahora los paros (sorpresivos, o programadas) volvieron a estar a la orden del día, incrementando exponencialmente el mal humor de la gente. En este caso, fueron nuevamente los “metrodelegados” del subte en su lucha por una semana laboral de 30 horas, y que se sumaron a los anteriores de colectivos, y del Sarmiento, además de los de vuelos de Aeroparque con que se inauguraron las vacaciones de invierno. También, aunque menos intensos, se mantuvieron los cortes en Jujuy, especialmente en la ruta turística de Purmamarca, que se mantienen desde hace más de un mes, en protesta por la sanción de la nueva Constitución provincial, y que en los últimos días comenzó a provocar algunos hechos alarmantes, a partir de la participación directa de algunos grupos civiles no identificados (¿autoconvocados?), que buscan romper los piquetes. Aparentemente lejos de estos datos, en la provincia vecina de La Rioja comenzará hoy la discusión de la reforma de su propia Carta Magna, que es impulsada por el actual gobernador, Ricardo Quintela, y que promete no pocas controversias.

La movida de las vacaciones de invierno, que colmó muchas de las rutas turísticas del país, tuvo uno de sus puntos más altos era las principales ciudades, con la conmemoración, el jueves, del Día del Amigo. “Está todo explotado. No hay lugar en ningún lado”, decía el encargado de un restaurant de moda, aunque la situación era generalizada desde los parques públicos, a los patios cerveceros. “Nadie se guarda nada. Se gasta hasta la última moneda”, destacaba un analista, mientras las colas en los teatros de la avenida Corrientes, compiten mano a mano con las pizzerías, como Guerrín, que muestra más de una cuadra de cola , o sitios más tradicionales, como la recién recuperada centenaria confitería La Ideal que tienen lista de espera en la vereda. El dato es contradictorio con los niveles de consumo de muchos productos básicos, como los alimentos, que recién ahora comienzan a detener las caídas, y muestran cierta estabilidad vía las segundas (o terceras marcas), aunque los más caros, como algunos cortes de carne, o los quesos duros, siguen en niveles inferiores a los que traían. La Cámara de Actividades Mercantiles, (CAME) señaló, por su parte, que las pymes mostraron una caída de- 0,6% en junio. “La industria manufacturera pyme mostró una desaceleración en junio de 2023, cayendo un 0,6% en comparación con junio´22 y un 0,9% en relación mayo pasado”, afirma el comunicado en el que destacan que continúa así una tendencia que comenzó en diciembre último.

Acuerdo

El mundo empresario vivió la semana al filo de la navaja, con el reiterado retraso en el acuerdo de las negociaciones del FMI que, según algunos se puso “firme” de repente, con pedido de ajuste fiscal y monetario, achicamiento de gastos, unificación del tipo de cambio, etc., y para otros era sólo un “trámite”. Finalmente ayer llego el comunicado del FMI con el anuncio de un entendimiento técnico y la expectativa de cerrar el acuerdo con el staff del Fondo entre miércoles y jueves. Luego se conoció la letra chica de las medidas que regirán desde hoy, lo que anoche ya levantaba debates sobre todo en el agro. Mientras, el dólar blue no detuvo su escalada, al tiempo que el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, que no viajó con la misión al Fondo, mantuvo su agenda “bipolar”, mitad económica, y mitad política, como precandidato presidencial del oficialismo. Fue justamente en este rol que visitó la estratégica (para el próximo gobierno), CGT donde fue recibido por su cúpula sindical que lo “bendijo”, al tiempo que la poderosa central obrera se comprometió a “militar” por el binomio Massa-Rossi. “Seré el Presidente de todos los argentinos”, les dijo el por ahora ministro, y prometió “no esconderse” ante los problemas, lo que algunos entendieron como un tiro por elevación al devaluado presidente Alberto Fernández. Por supuesto que, si el líder social Juan Grabois no se arrepiente antes, Massa tendrá que atravesar antes las PASO de dentro de 20 días, en las que “debe” ganarle en forma más que contundente (lo que la mayoría descarta), al ex (?) protegido del papa Francisco, para encaminarse a la excluyente primera vuelta de octubre, para la que tiene casi 3 meses por delante, lapso en el que debería poder “enfriar” un poco la economía, mientras teje otras alianzas, y ya mucho más definidas con los candidatos de las restantes fuerzas que surjan de las PASO de agosto. Al menos, así especulan en el entorno del ministro.