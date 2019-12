Nombramiento impactante, con "palo" de Alberto

Ahí, respecto al sector agropecuario, no solo llamó la atención la “gafe” del presidente electo cuando al presentar a su Gabinete, señaló que “Agricultura recupera el rango de Ministerio”, ahora a cargo de Luis Basterra, cuando esa jerarquía se le había sido devuelto a la cartera a fines de julio (lo anunció Macri en la inauguración de La Rural, en Palermo), pocos días antes de que volvieran a debilitarla sacándole la poderosa área de Alimentos que pasó a Producción. También sorprendió a algunos la callada aparición de la excombativa María del Carmen Alarcón, cofundadora a principios de los 2000 de “Pampa Sur” con el matancero Miguel Saredi, y el hermano “rebelde” de Federico Pinedo. Fuertemente opositora en la primera etapa de los Kirchner, luego dio una vuelta de campana y se incorporó al Gobierno de la mano de Cristina Fernández de la que fue funcionaria desde el 2009 hasta el final. Por supuesto que ahora, aparentemente aún sin cargo, vuelve también con Cristina y, aunque se la vio por algunas reuniones sectoriales, no se descarta que su lugar sea en algún área de Interior. Allí también se menciona a un funcionario riojano, el ministro de Planificación Rubén Galleguillo, un activo funcionario con muy buena relación con sus pares de toda la región, para ocupar una de las secretarías de la cartera que deja vacante Rogelio Frigerio. Entre los nombramientos impactantes, el de Juan Cabandié en Ambiente pelea el primer lugar, y no solo por el ¨palo” de Alberto Fernández cuando lo presentó asegurando que “no va a tener necesidad de disfrazarse de árbol”, en más que explícita alusión a uno de los tantos papelones del antecesor, el rabino Sergio Bergman, aunque algún malicioso ensayó otra interpretación: “¿O habrá querido decir que los papelones los va a cometer sin disfrazarse?”. Mientras, también generó bastante suspicacia, las intervenciones de Mercedes Marcó del Pont que, mientras prepara su desembarco en la AFIP, está mediando para proteger el sillón de la Aduana.