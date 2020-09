Siguen las quejas por la coparticipación

Bastante más duro fue el ex titular de la bancada justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, que en una reunión virtual organizada por la agrupación FARO, de la que participaron alrededor de 400 personas (no solo del Justicialismo), afirmó que “esta cuarentena sirvió para la destrucción sistemática de la economía”, y agregó que faltan explicaciones y un plan. “En política el silencio no es salud”, dijo, y agregó que también “hay épocas de adversidad y hay que saber afrontarlas”. Igual que la dirigente del ARI, Elisa Carrió, también Pichetto fue crítico con la Iglesia. “Hay sectores (de la Iglesia) que actúan equivocadamente. La mirada del pobrismo es igualitaria hacia abajo, y no tiene nada que ver con lo que piensa y siente nuestra sociedad”, dijo antes de preguntarse: “¿Cuando va a volver a trabajar la Argentina?”