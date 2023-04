Charlas de quinchos

Multiplicación

Sin duda, se siguen acelerando los tiempos políticos y, aunque la sociedad se mantiene bastante distante (y cada vez más desinteresada), la danza de candidaturas, la multiplicación de traiciones, y los saltos de “garrocha”, de uno a otro lado, ocupan el centro de la escena. Y, si bien es cierto que el lapso pre-electoral se suele caracterizar por el “reacomodamiento”, no sólo de los candidatos, sino también de los “interesados” de uno u otro lado, pocas veces como ahora la velocidad de los cambios es tan exponencial. Tanto es así que “nada es estable, ni claro”. “¿Qué va a hacer finalmente Cristina?”. “¿Y Macri, que ya se arrepintió de haberse bajado tan pronto?”, decía un operador bastante desesperado por los timonazos inesperados. De hecho, en el búnker del cristinismo siguen con particular detenimiento las alternativas de la movida del expresidente, y las reacciones que está generando su supuesta ausencia de la primera línea, lo que él parece no asumir aún. “Es cierto que Cristina no es Mauricio; y menos aún, Horacio Rodríguez Larreta es Alberto Fernández”, intentan justificar entre camporistas y el Instituto Patria. Y es tan cierto que hasta ahora nadie se anima a firmar, aún, que lo que se dice hoy no va a ser cambiado mañana. El ejemplo más reciente fue la decisión de la Ciudad de “acoplar” las elecciones, votando como ya se había decidido legislativamente en la Ciudad, y como se votó en 2015 (lista sábana, papel en la presidencial; y en forma electrónica, y el mismo día, para la Ciudad). Claro que, de no haber “renunciado”, Macri, y “bendecido” a Patricia Bullrich como candidata, y a su propio primo Jorge como sucesor a dirigir CABA, probablemente Rodríguez Larreta no se habría “aferrado” tan fuertemente a la ley y, tal vez, hubiera sido más flexible. Igual ahora ese planteo es contrafáctico. La bola está echada, Macri y algunos de sus seguidores/as furiosos (como María Eugenia Vidal, la propia Bullrich, etc.), mientras la gente que no está tan sumergida en este tipo de chicanas pierde el tren de los acontecimientos y, naturalmente, del intento de comprenderlos. Lo que sorprende a algunos es que “esta vez las palomas corrieron a los halcones”, consideraba un observador muy cercano. Rodríguez Larreta, que llegó el lunes desde España (adonde fue a ver a sus hijas, antes de que todo se complique más), no apeló a ningún “gradualismo” para anunciar las elecciones “concurrentes”, pues sabe que todavía faltan varias jugadas, que la partida va a ser larga, y como dice un aguzado analista político, “no es apta para nerviosos”, pero desató la tormenta.