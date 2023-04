Charlas de quinchos

Cortes

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires, las alteraciones en la calles se siguieron multiplicando impidiendo el tránsito casi de cualquier forma (hasta caminando, en algunos casos), esta vez fueron los cortes en la 9 de Julio y en el Metrobus los más notables y ruidosos, y muchos ya comienzan a resignarse a que será sí, al menos, hasta las elecciones de octubre-noviembre. Pero seguramente, el tema de la semana fue el duro enfrentamiento del expresidente Mauricio Macri, con quien fuera una de sus principales espadas durante mucho tiempo, Horacio Rodríguez Larreta, quien no solo lo sucedió al frente de la Ciudad a fines de 2015, sino también las malas lenguas dicen que fue quien hizo el verdadero trabajo al frente de CABA también entre 2011 y 2015. Fue tal la polvareda que se levantó, y los alineamientos que se generaron, que hasta el oficialismo tuvo unos días de respiro pues todos los ojos estaban puestos en la disputa al rojo vivo. Y, si bien es cierto que seguramente quedaron heridas muy difíciles de subsanar, al menos en los últimos días optaron por bajar los decibles aunque sea, para no seguir perdiendo votos, algo en lo que las encuestas parecen coincidir. Por el momento, Rodríguez Larreta logró mantener sus “elecciones concurrentes” (el mismo día, y con papel para las nacionales, y electrónicas para CABA), Patricia Bullrich pidió licencia en el PRO para dedicarse a pleno a la campaña; María Eugenia Vidal “no sabe, no contesta” (la juegan para Capital y para provincia de Buenos Aires?), y Jorge Macri, el elegido por su primo (Mauricio)para hacerse cargo de la Ciudad, se llamó a prudente silencio que algunos atribuyen a su frágil situación domiciliaria para cumplir con los requisitos que exige el distrito de ser nacido en Capital, o tener domicilio desde hace más de 3 años.