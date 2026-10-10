China apuntó contra Peter Lamelas y rechazó las acusaciones sobre su tecnología en Argentina

La embajada rechazó las declaraciones del diplomático estadounidense Peter Lamelas, quien advirtió sobre los riesgos de utilizar tecnología de empresas vinculadas con Beijing. A través de un comunicado, el gobierno chino acusó al funcionario de difundir información falsa y de intentar generar discordia.

La embajada de China en Argentina respondió con dureza a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas , quien volvió a cuestionar la utilización de tecnología china en sectores estratégicos de la economía argentina y advirtió sobre posibles riesgos para la seguridad de la información.

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Mediante un comunicado oficial, la representación diplomática de Beijing acusó al funcionario estadounidense de mantener una “mentalidad de la Guerra Fría” y de difundir afirmaciones malintencionadas contra el Partido Comunista de China y el Gobierno de Xi Jinping.

La respuesta se produjo después de que Lamelas cuestionara públicamente la contratación de proveedores tecnológicos chinos y defendiera la utilización de infraestructura estadounidense para garantizar la seguridad de los datos.

El enfrentamiento diplomático tuvo lugar en un contexto de competencia comercial y tecnológica entre Washington y Beijing, con la Argentina como uno de los escenarios donde ambas potencias buscan fortalecer su influencia económica.

En su declaración, la Embajada china comenzó por destacar el reciente encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump en Estados Unidos, al que calificó como una visita oficial exitosa.

Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina pic.twitter.com/6ixPRppMKM — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) October 10, 2026

Según el comunicado, ambos presidentes alcanzaron consensos sobre la necesidad de construir una relación bilateral basada en la estabilidad estratégica, el respeto, la equidad y la reciprocidad. Sin embargo, la representación diplomática contrastó ese acercamiento entre los mandatarios con las declaraciones del embajador estadounidense en Buenos Aires.

"En este contexto, cierto funcionario estadounidense que sigue aferrado a una mentalidad de la Guerra Fría y a prejuicios ideológicos, ha vuelto a lanzar ataques malintencionados contra el Partido Comunista de China y el Gobierno chino, difundiendo en forma deliberada una narrativa falsa sobre los supuestos “riesgos de tecnología de China”", señaló el comunicado.

Aunque el documento no mencionó expresamente a Peter Lamelas, sus cuestionamientos estuvieron dirigidos a las recientes advertencias del diplomático sobre la seguridad de los proveedores tecnológicos chinos.

La Embajada profundizó sus críticas y acusó al funcionario de intentar generar enfrentamientos mediante afirmaciones que consideró infundadas. "Sus mentiras son un burdo intento de ser el ladrón que grita “¡Detengan al ladrón!”. Sus palabras no merecen una refutación. Sin embargo, sus verdaderas intenciones de fomentar la discordia requieren una especial vigilancia", concluyó la declaración.

Qué dijo Peter Lamelas sobre la tecnología china en Argentina

La controversia comenzó después de que Peter Lamelas publicara un mensaje en su cuenta de X tras mantener una reunión con Matis Pellerin, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Globales de la compañía estadounidense Oracle.

Lamelas cuestionó la tecnología china.

Durante el encuentro, ambos analizaron el papel de la infraestructura tecnológica en el desarrollo económico argentino y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para modernizar empresas y servicios.

En ese contexto, Lamelas destacó la presencia de Oracle en distintos sectores de la economía local y cuestionó la utilización de proveedores tecnológicos chinos. “Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino”, expresó.

El diplomático sostuvo que la elección de servicios tecnológicos no debería depender únicamente de sus costos, especialmente cuando se trata de información estratégica o infraestructura vinculada con la soberanía nacional: “Una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa”.

Además, planteó que la apertura económica debe estar acompañada por criterios de seguridad que permitan evaluar los riesgos de los productos y servicios disponibles en el mercado. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¡Es ahora!”, remarcó.

Lamelas también resaltó el peso de Oracle en la economía argentina y defendió la confiabilidad de las empresas estadounidenses: “Buena parte de las finanzas, el comercio y el consumo masivo de la Argentina funciona con bases de datos de Oracle. Tecnología estadounidense que impulsa el desarrollo local y moderniza los negocios”.

El embajador vinculó la infraestructura tecnológica con la capacidad de desarrollar y exportar recursos estratégicos. En ese sentido, sostuvo que “Esa base empieza por proveedores confiables”.

Las advertencias de EEUU sobre la tecnología china en Vaca Muerta

Los cuestionamientos de Lamelas no fueron los primeros dirigidos contra la presencia tecnológica china en la Argentina. En agosto, durante el AmCham Energy Forum, el embajador estadounidense puso el foco en Vaca Muerta y aseguró que la seguridad de los datos y las redes digitales constituye un factor determinante para atraer inversiones extranjeras.

En aquella oportunidad, sostuvo que las empresas chinas podrían representar riesgos para la protección de información estratégica: “China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA. Cualquier dato que pasa por sus redes es controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”.

El funcionario también mencionó las restricciones estadounidenses sobre determinados equipos de Huawei para justificar sus advertencias. “¿Por qué en uno de los países más libres no se pueden usar estos dispositivos? Porque no son seguros”, planteó.

A EEUU lo alarma la tecnología china en Vaca Muerta. Chevron USA. Foto: Chris Dirker

Desde Beijing rechazaron reiteradamente estas acusaciones y sostuvieron que Washington utiliza argumentos relacionados con la seguridad nacional para obstaculizar la expansión internacional de las compañías tecnológicas chinas.

La Embajada china también cuestionó anteriormente las advertencias contra Huawei y negó que existan fundamentos suficientes para considerar que sus productos representan una amenaza.

Argentina en medio de la disputa tecnológica entre China y Estados Unidos

El nuevo cruce entre las representaciones diplomáticas expuso las diferencias que mantienen China y Estados Unidos respecto del desarrollo de infraestructura tecnológica en otros países.

Mientras Washington impulsa la contratación de proveedores que considera confiables y advierte sobre los posibles riesgos de seguridad asociados con empresas chinas, Beijing rechaza esas acusaciones y sostiene que responden a intereses geopolíticos y comerciales.

La discusión adquiere especial relevancia para la Argentina por la importancia de sectores como Vaca Muerta, las telecomunicaciones, las finanzas y los servicios digitales, donde la infraestructura tecnológica cumple un papel central.

En ese escenario, la Embajada china buscó desautorizar las advertencias de Lamelas y cuestionó sus motivaciones, al tiempo que destacó el reciente acercamiento diplomático entre Trump y Xi Jinping.

El enfrentamiento dejó en evidencia que, pese a los intentos de cooperación entre ambas potencias, la competencia por el desarrollo tecnológico y la influencia económica en la Argentina continúa generando tensiones diplomáticas.