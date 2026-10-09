El embajador de EEUU volvió a advertir sobre el uso de tecnología china en Argentina: "Es entregar las llaves de tu casa"

Peter Lamelas planteó una vez más sus críticas contra la contratación de empresas chinas en el marco de su reunión con la compañía estadounidense Oracle.

El diplomático estadounidense defendió el uso de empresas estadounidenses ante la avanzada de las compañías chinas.

En el marco de la guerra comercial lanzada por Donald Trump contra el gobierno de Xi Jinping, el embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas , volvió a cuestionar el uso de tecnología china al advertir sobre la elección de un proveedor de servicios por sus precios y no por su confiabilidad.

El diplomático se pronunció al respecto luego de una reunión con un ejecutivo de la empresa estadounidense Oracle. “Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino” , dijo en su cuenta de "X".

Para el embajador, adquirir un servicio a bajo costo es, incluso, aceptable, pero cuando involucra aspectos de la soberanía de un país el riesgo es alto. "Una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa” , lanzó.

En esa línea, Lamelas señaló que el liberalismo debe ir acompañado de políticas que evalúen las condiciones de seguridad de los productos y servicios que circulan por la economía. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¡Es ahora!” , remarcó.

El posteo del embajador estadounidense se dio en el marco de su encuentro con Matis Pellerin, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Globales de Oracle, donde Lamelas destacó la presencia de la compañía en la economía argentina.

"Con él analizamos cómo la superinteligencia puede acelerar la transformación de empresas y servicios", dijo y marcó coincidencias respecto a la infraestructura como factor clave para exportar recursos estratégicos necesita una base tecnológica segura. "Esa base empieza por proveedores confiables", añadió.

“Buena parte de las finanzas, el comercio y el consumo masivo de la Argentina funciona con bases de datos de Oracle. Tecnología estadounidense que impulsa el desarrollo local y moderniza los negocios”, afirmó en la publicación.

La advertencia de EEUU por tecnología china en Vaca Muerta

En agosto pasado, el embajador de Estados Unidos también se refirió a la presencia de tecnología china en infraestructura argentina. En particular, puso el foco en Vaca Muerta y advirtió que determinados proveedores representan riesgos para la seguridad de los datos y las redes estratégicas.

Durante el AmCham Energy Forum, advirtió que la seguridad de los datos debía considerarse un asunto de seguridad nacional y vinculó directamente la elección de proveedores tecnológicos con la llegada de inversiones extranjeras a la cuenca neuquina.

“China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA. Cualquier dato que pasa por sus redes es controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, había señalado.

En esa oportunidad, también recordó las restricciones que existen en Estados Unidos sobre equipamiento de Huawei. “¿Por qué en uno de los países más libres no se pueden usar estos dispositivos? Porque no son seguros”, planteó.

Beijing viene rechazando los planteos de Washington y acusa al Gobierno estadounidense de utilizar argumentos vinculados con la seguridad nacional para limitar la expansión internacional de sus empresas.

La Embajada china calificó anteriormente estas advertencias como producto de una “mentalidad de guerra fría” y cuestionó las acusaciones contra Huawei, al asegurar que no existen fundamentos para señalar que su tecnología representa una amenaza.