Elecciones en Ciudad: el PRO y la oposición barajan figuras para la pulseada porteña

La primera chicharra del calendario electoral sonará dentro de dos semanas, el 19 de marzo , cuando comience la campaña de forma oficial y se cierre el plazo para la presentación de posibles alianzas ante el Tribunal Electoral de la Ciudad. A falta de las PASO, los partidos no tendrán esta vez una instancia previa para dirimir diferencias, por lo que algunos espacios ya adelantaron que irán por su cuenta, con candidatos propios.

Lousteau llegó al Senado en diciembre del 2019 como representante porteño, luego de haber pasado un período en la Cámara de Diputados. En sus antecedentes también se recuerda el haber encabezado la lista de Energía Ciudadana Organizada (ECO) para jefe de Gobierno en 2015, un frente que estaba integrado por la Coalición Cívica, la UCR, el Partido Socialista y Confianza Pública. ¿Se reeditará otra vez el frente? Aún está por verse. Por el momento, la UCR irá con candidato propio, aunque no descartan conformar un interbloque ampliado dentro de la Legislatura.

La partida del 18 de mayo, una suerte de anticipo de las elecciones generales de octubre, tienta a más de un peso pesado de la política nacional. Es que por primera vez en 17 años el PRO se enfrenta a un escenario desafiante, con una disputa abierta en diferentes frentes. Esa proyección hace que aquellos que habitualmente aspiran a competir en la primera plana nacional vean con buenos ojos regresar al viejo terruño, algunos para defender el bastión amarillo y otros con la mirada puesta en el 2027.

El consenso en el PJ se llama Leandro Santoro

El peronismo, otro de los principales actores de la contienda, todavía no definió la conformación de sus listas. El universo de tribus que conforman Unión por la Patria (UP) en CABA cuenta con aspirantes de diferentes vertientes. “Hay conversaciones. Durante la discusión sobre qué hacer con las PASO porteñas, también se debatió la conformación de las listas a legisladores. No con nombres, sino la distribución para cada espacio”, dijo una fuente del espacio porteño a Ámbito.

En el PJ capitalino ven al desdoblamiento y adelantamiento de las elecciones como una ventaja. Podrán plebiscitar la gestión del jefe de Gobierno sin los ruidos de la batalla nacional. Por ahora, quien tiene mayor apoyo del espectro peronista para encabezar la boleta es Leandro Santoro. “Hay bastante consenso en que va a ser quien encabece la lista”, adelantaron.

El diputado de UP analiza regresar a la arena de la Legislatura porteña para disputarle territorio político al PRO y a los libertarios, con ambiciones de volver a competir por la jefatura. En 2023 lideró la lista para el Ejecutivo capitalino que cosechó 32% y accedió al balotaje con Jorge Macri (49,67%). Sin embargo, ante una victoria cuasi asegurada del actual alcalde por la diferencia obtenida en las generales, Santoro renunció a competir.

De acuerdo a una encuesta de Proyección Consultores, el diputado, nacido en las filas de la juventud radical alfonsinista, aparece bien posicionado en dos escenarios: como candidato a legislador y como postulante a diputado nacional. En ambos se ubica segundo en preferencia de voto. En el primer caso, reúne 23,7% de apoyo, mientras que en el segundo llega a los 22,3%. También se especula con el salto a la Cámara alta. “No tenemos nada definido aún”, respondió Santoro a la consulta de este medio.

Otro de los candidatos que pondrá sobre la mesa el PJ será Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, quien adelantó que se postulará en representación del Movimiento Evita.

El PRO evalúa candidaturas: Waldo Wolff, Fernán Quirós o el regreso de María Eugenia Vidal

En el PRO aún no dieron a conocer las cartas con las que jugarán, pero ya hubo movimientos en el armado de la campaña que dan cuenta de la importancia del convite para el oficialismo. La diputada María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar y del riñón de Mauricio Macri, asumió a principios del mes pasado como jefa de campaña del oficialismo, en un paso clave para blindar la estructura con figuras de peso y consolidar la identidad del PRO a través de la participación de viejos conocidos, de cara a las elecciones locales.

“María Eugenia es muy importante para nosotros. Su lugar es de jefa de campaña, pero no está descartado ningún cambio”, señalaron a este medio desde Uspallata respecto a un posible regreso de la exgobernadora bonaerense a terreno porteño para defender la gestión PRO. Sería un "revival" de su paso por la Legislatura, donde desde diciembre del 2007 hasta mayo del 2008, cuando Macri la convocó para que asuma como Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad. Tiempo después, entre 2011 y 2015, se desempeñó como vicejefa de Gobierno.

Entre los nombres que suenan para encabezar la boleta del oficialismo aparece Waldo Wolff, quien el lunes dio un paso al costado en el Ministerio de Seguridad porteño para participar del convite electoral. “En este año electoral voy a defender al PRO. Implicarme en la campaña implica tomar decisiones fuertes”, dijo en su cuenta de “X”.

VOY A DEFENDER AL PRO



Queridos porteños: Con la enorme satisfacción de haber cumplido con el mandato que me encomendó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quiero contarles que se abre una nueva etapa.



En este año electoral voy a defender al Pro. Implicarme en la campaña implica… — Waldo Wolff (@WolffWaldo) March 3, 2025

Pese al anuncio, por el momento no está confirmada su candidatura. “Waldo (Wolff) va a participar en la campaña. Es un gran dirigente, pero todavía no está confirmada su candidatura”, explicó a este medio una fuente con despacho en el Gobierno porteño. “Es muy valioso donde sea que juegue”, destacó, a pesar de las críticas que se le achacan por las fugas de presos, algo que, según afirman en el Ejecutivo, proviene de la gestión anterior.

Quien tiene mejor imagen en el oficialismo local es el ministro de Salud, Fernán Quirós, uno de los pocos funcionarios que provienen de la gestión anterior y que tuvo en su espalda el manejo de la pandemia en CABA. La encuesta de Proyección Consultores lo ubica en primer lugar en la intención de voto como candidato a legislador, con 24,2%, por encima de Santoro.

Otra fuente vinculada al PRO con despacho en el Parlamento se refirió la imagen del ministro. "Siempre es un buen candidato", destacó, pero puso en duda si el funcionario estaría dispuesto a dejar un cargo ejecutivo para combatir en la arena legislativa: "Estuvo cerca de ser candidato a jefe de Gobierno. No sé si él aceptaría ir a una lista".

La jugada de Horacio Rodríguez Larreta y la incógnita de Ramiro Marra

La atomizada oferta capitalina sumó la semana pasada un viejo conocido: el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Con fuertes críticas a la gestión de Jorge Macri, anunció que competirá por fuera del PRO, con sello propio, el Movimiento al Desarrollo (MAD).

“Horacio pegó debajo del cinturón. No lo esperábamos. Nos sorprendió. Se peleó con Mauricio (Macri) y ahora se pelea con Jorge (Macri)”, dijo una fuente con despacho en Parque Patricios sobre la reaparición política del exalcalde, quien no anticipó si se presentará como candidato a legislador, diputado o senador.

En el oficialismo proyectan –mezcla de información y deseo– una magra performance de Larreta. “Puede sacar 4 puntos”, minimizaron. “La gente le va a pasar factura por haberse borrado después de las presidenciales”, dispararon.

Horacio Rodriguez Larreta (7).jpeg Horacio Rodríguez Larreta Ignacio Petunchi

Así fuera una cifra menor a la que se podría esperar para un excandidato presidencial que en algún momento aspiró a llegar al Sillón de Rivadavia, el volumen de votos que se llevaría para su rebaño podría afectar el desempeño final del PRO. Cada aporte cuenta para ganar la carrera.

En el entorno del jefe de Gobierno tienen claro que la participación de Larreta podría afectar al número final de la elección, pero también aclaran que un escenario similar sufrirán los libertarios si se concreta la participación de Ramiro Marra, expulsado del bloque. “Esperamos que le saque una buena cantidad de votos a La Libertad Avanza. Muchos más de lo que Horacio podría sacarnos a nosotros”, señalaron.

Marra, quien hasta el año pasado integraba el bloque libertario, entró a la Legislatura en las elecciones de medio término del 2021, luego de encabezar la lista de representantes porteños por La Libertad Avanza. Su mandato de cuatro años finaliza en diciembre. Ante la consulta de Ámbito sobre una eventual postulación por con un armado propio, el legislador señaló: “Todavía no lo tengo definido”.

Dentro del armado libertario también suenan figuras de importante calibre como el vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque, en caso de concretarse, sería para disputar un cargo a Diputado de la Nación en las generales de octubre. "Hoy tiene un lugar muy importante al lado del Presidente", aclararon desde LLA a este medio.

La discusión sobre las candidaturas también se trasladó por estas horas al Frente de Izquierda. Sin las PASO como mediadoras, deberán dirimir internamente cómo será el esquema de listas y quiénes las encabezarán. Por lo pronto, el legislador del Partido Obrero, Gabriel Solano, no podrá presentarse a otro mandato.

En diálogo con este medio, Solano dijo que el PO va a proponer al FIT que encabece la lista Vanina Biasi. “Es actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. En 2023, cuando se realizó una PASO dentro del FIT, ella encabezó la candidatura a jefatura de Gobierno y ganó la primaria ampliamente. Es la mejor candidata que tenemos y va a ser nuestra propuesta para que encabece la lista”, dijo.

Por el lado de la Coalición Cívica-ARI, la diputada nacional Paula Oliveto también competirá por un escaño en la Legislatura porteña. “Es un honor encabezar la lista de legisladores en mi querida Ciudad de Buenos Aires”, dijo a fines de febrero. El anuncio vino con un fuerte respaldo de parte de Elisa Carrió, quien también destacó la decisión de ir con listas propias.

Es un honor encabezar la lista de legisladores de la @ccari_ok en mi querida Ciudad de Buenos Aires. Voy a seguir trabajando con compromiso y convicción para que todos los porteños sientan que se puede vivir mejor, que tienen oportunidades y que hay alguien que los defiende con… — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) February 25, 2025

Resta saber si otros actores con participación nacional como el exministro de Economía, Ricardo López Murphy, también disputarán un espacio en CABA. Por lo pronto, el actual diputado comunicó esta tarde su ruptura con la bancada de Encuentro Federal para armar un monobloque, que llevará el nombre de Republicanos Unidos. Según dijo a Ámbito, su objetivo es "dar gobernabilidad" y "garantizar el funcionamiento del Congreso".