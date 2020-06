Coronavirus: nueva etapa, "cuarentena en ronda"

Como fuere, la concentración y el aumento de infectados es el dato principal que seguirá dictando los próximos pasos de la batalla contra el coronavirus. Le agrega ahora Larreta, el cuidado de los niños que necesitan distensión y la demanda por la apertura de actividades comerciales en situación crítica.

De esa manera, la prueba que realizó durante este período de cuarentena consistió en la previa de lo que se aventura en las próximas semanas, sin tener la certeza de cuántas serán en aislamiento, más o menos rígido.

El nuevo formato, que expertos a los que más consulta el jefe de Gobierno porteño mencionan, es el de una cuarentena “como una ronda”. Se trata de abrir actividades comerciales con atención al público con dos consignas clave. Una es el comportamiento de los vecinos en cuanto a la obligatoriedad de usar barbijos y mantener el distanciamiento entre las personas en los lugares públicos. La otra, que podría se consecuencia de la primera, es la curva de contagios que, si se disparara más, provocará un paso atrás, como cuando se dispuso el cierre de los comercios en avenidas, locales que abrieron durante quince días y después se vieron obligados a cerrar.

“Esto será como una ronda”, explica uno de los expertos al que más consulta Larreta. “Se da una suerte de recreo y si hace falta, un paso atrás”, grafica el especialista para describir los días que vienen.

Así, la Ciudad habilita los paseos con los niños y adolescentes tanto los sábados como los domingos dejando de lado el número en el cual termina el DNI del adulto que los acompañe. Se permitirá también correr pero, como anticipó este diario, a partir de las 20 y antes de las 8. Permanecerán cerrados los shopping y los centros comerciales, pero se habilitarán los locales de indumentaria y calzado sin permitir el uso de los probadores, pero sí el ingreso al negocio si la superficie lo permite con el riguroso alcohol en gel y le higiene en el calzado antes de entrar. También habrá permiso para las galerías de arte.

Ayer, en ese sentido se expresó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, diciendo que “estamos con 400 casos por día y la curva está evolutiva. No estamos como los europeos, aún no pasamos lo peor. No estamos para acelerar la curva de manera que esto se haga difícil”. Ante las radios, el ministro fue claro al explicar que al “abrir” la cuarentena “aumenta la contagiosidad” pero consintió que el aislamiento es extenso y que “hay mucha gente cansada y fatigada y le cuesta seguir acompañando las políticas públicas”. “Lo estamos haciendo con mucho cuidado. No resolvimos el problema y no somos optimistas”, dijo Quirós y aseguró también que en los barrios más vulnerables la curva de contagios “es estable”

“Es una gran noticia. Sobre todo en la Villa 31 ha disminuido el crecimiento de los casos e incluso en los últimos días hemos tenido un descenso de los casos. y en el resto de los barrios populares está estable. No está decreciendo, pero tampoco creciendo, lo cual es una gran noticia. El programa Detectar está dando resultados”, consideró Quirós. Mientras, ayer se anotaron 929 enfermos nuevos en el país, con 436 en la Ciudad de Buenos Aires y 422 de la provincia de Buenos Aires que suman más de 92% de los casos totales de la Argentina.