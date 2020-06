Test a gabinete ampliado de Larreta tras contagio de estrechos colaboradores

Una cadena de hisopados comenzó a desplegarse el miércoles en el Gobierno porteño, cuando después de confirmarse que María Eugenia Vidal tiene Covid-19 y estuvo en una reunión en la sede de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, también dieron positivo dos funcionarios, uno de los cuales es más conocido como “el secretario de Larreta”, por su actividad que incluiría el manejo de la agenda del jefe porteño. El otro comanda un área de Comunicación Social, por lo tanto tiene contacto con una amplia lista de funcionarios también, inclusive de áreas que tienen su sede en otros edificios, no necesariamente en la calle Uspallata del barrio de Parque Patricios.

Se trata de Federico Di Benedetto -secretario de Comunicación- y Emmanuel Ferrario-secretario de Asuntos Estratégicos que depende directamente del jefe de Gobierno- quienes, como se dio a conocer ayer, permanecen en aislamiento en sus domicilios para reponerse de la infección de coronavirus, que supuestamente se contagiaron de Vidal con quien mantuvieron una reunión a solas en las oficinas porteña, en un aparte del almuerzo que la exfuncionaria mantuvo con Larreta, Emilio Monzó y Martín Lousteau (todos negativos en el test).

Los otros dos funcionarios que están con Covid-19 son Viviana Cantoni (subsecretaría de Gestión Cultural) y su pareja Alejandro Gómez (miembro de Directorio del Teatro Colón), mientras que el secretario de Medios del Gobierno porteño, Christian Coelho dio negativo en el test, pero al igual que el propio Larreta y decenas de funcionarios, permanecerá aislado con teletrabajo hasta la realización de un nuevo hisopado que asegure que no se contagió. Las desinfecciones, frecuentes en una misma jornada, el uso de alcohol en gel y el distanciamiento, parecen ser reglas claras en la sede de Uspallata, pero no todos son apegados a mantener el “tapabocas” en su lugar, según cuentan funcionarios que han participado de distintos encuentros de gestión.

Larreta, quien dio negativo el miércoles, anunció ayer que debe seguir en aislamiento y que hoy le realizarán un nuevo test también, para confirmar que sigue dando negativo y, como indica el protocolo por la cantidad de días que habría tenido la reunión con Vidal.

El jefe de Gobierno, el miércoles explicó en Twitter: “Les quiero contar que dio negativo el hisopado que me realicé ayer a la noche. Les agradezco los mensajes de cariño que recibí. Como mantuvimos distanciamiento durante el encuentro con @mariuvidal, a quien le mando toda mi fuerza, no soy considerado contacto estrecho”.

Ayer, ante las radios indicó: “Me hice el testeo y me dio negativo, pero el ministro de Salud (porteño, Fernán Quirós) me sugiere que trabaje desde casa hasta mañana que me hago un nuevo test” y que “no soy factor de riesgo, pero estamos en reuniones con otras personas y las puedo contagiar si me contagio, hay que ser responsables”.