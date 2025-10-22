Ciudadanos Unidos cierra la campaña en la Ciudad con el foco puesto en quebrar la polarización LLA-Fuerza Patria

Martín Lousteau competirá por una banca en Diputados, mientras que Graciela Ocaña buscará asumir en el Senado. Ambos confluyen en el espacio que cuenta con el apoyo de los gobernadores de Provincias Unidas. Buscan ser alternativa libertarios y PJ.

Los gobernadores de Provincias Unidas junto a los candidatos Martín Lousteau y Graciela Ocaña en el acto de Obras Sanitarias.

Ciudadanos Unidos cerrará esta tarde la campaña para las elecciones del domingo 26 de octubre . El frente, que cuenta con el apoyo de los gobernadores de Provincias Unidas , llevará a cabo un acto con la presencia de Martín Lousteau y Graciela Ocaña, principales candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado por la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria se llevará a cabo a las 18hs en un predio ubicado en Pedro de Mendoza 965, en el barrio de La Boca. Además del senador y la legisladora porteña participarán Martín Ocampo, Procurador porteño y postulante para la segunda banca del Senado, y Piera Fernández, quien secundará al economista en la boleta para la Cámara baja.

El sello que a nivel federal lideran los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) hará su debut electoral en las urnas este fin de semana con una propuesta contra la polarización: construir una alternativa a los modelos de La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

"Hay otra manera de solucionar los problemas con los ciudadanos adentro de un modelo de país. Sin gritos, sin crueldad, con diálogo y sensibilidad”, señalan desde Ciudadanos Unidos y plantean dejar atrás la dicotomía de “un pasado que fracasó y un presente que tiene a la mayoría de la sociedad a la deriva”.

La exministra de Salud y cabeza de lista para Diputados es una de las principales voces del espacio en el distrito porteño. “Hay cosas que deben cambiar. Los que gritan y los que robaron no nos han llevado a ningún lado. Podemos hacer las cosas de forma diferente. El cuento de los extremos beneficia a los mismos de siempre” , dijo recientemente durante una recorrida.

Qué importante es seguir escuchando a los vecinos de la Ciudad, en esta oportunidad en el barrio de Mataderos. Ellos saben mejor que nadie que hay cosas que deben cambiar. Los que gritan y los que robaron no nos han llevado a ningún lado. Podemos hacer las cosas de forma… pic.twitter.com/Awexhkfeg4 — Graciela Ocaña (@gracielaocana) October 17, 2025

Ciudadanos Unidos apuesta a convertirse en una opción electoral basada en “el diálogo y el consenso” como forma de construir acuerdos para gobernar, según destacan sus candidatos. “Se puede cambiar sin destruir, dejar atrás el pasado y volver a creer en un futuro mejor”, remarcó Lousteau.

Entre las banderas que levantan desde el frente electoral aparece el financiamiento educativo -con el presupuesto universitario como eje-, el aumento de las jubilaciones y pensiones y la recuperación del empleo y los salarios, entre otros aspectos.

Una nueva construcción federal

La semana pasada, cuatro de los cinco gobernadores del sello federal encabezaron un acto en Obras Sanitarias junto a los candidatos porteños y de Provincia, en lo que fue una muestra pública de respaldo hacia Lousteau y Ocaña, que tendrán por delante una parada difícil: disputar votos en un escenario de peronismo-antiperonismo donde dominan libertarios y kirchneristas.

Del acto también participaron el diputado y candidato bonaerense Florencio Randazzo junto a sus colegas en el recinto Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer. Mientras el Gobierno trabaja en la construcción de gobernabilidad, a pedido de EEUU, para garantizar la aprobación de reformas, en el arco opositor comenzó a gestarse un posible bloque federal que propone cambios al modelo vigente, pero con un ojo puesto en los sectores vulnerables.

Si bien en CABA no comparten nombre, Ciudadanos Unidos es parte de la construcción que nació de la unidad de los gobernadores. Recientemente, Ocampo lo dejó por escrito en un pedido a la Cámara Nacional Electoral en el que solicitó "que se computen los votos obtenidos por la alianza Ciudadanos Unidos Distrito Capital Federal sumados junto con los votos obtenidos por las alianzas distritales Provincias Unidas".

El documento presentado ante el organismo electoral argumenta que ambos espacios se encuentran "política y programáticamente vinculados" y señalan que ello "ha sido manifestado inequívocamente a través de actividades proselitistas, publicidades, entrevistas a candidatos y referentes de la agrupación, pero en particular, en el acto realizado en el Club Obras Sanitarias" en el que "participaron todos los referentes de Provincias Unidas a fin de brindar su apoyo a los candidatos de Ciudadanos Unidos".

El objetivo del nuevo frente federal es mostrar fuerza a nivel nacional para vestirse como una opción que pueda salir a disputar, además de las bancas que se ponen en juego en una elección legislativa, un cargo ejecutivo en los comicios presidenciales del 2027.