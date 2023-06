Claudio Poggi: "Como candidato a presidente me simpatiza Rodríguez Larreta"

Claudio Poggi: Esta fue una elección provincial, no nacional. En San Luis se estableció un sistema de votación que es la ley de lemas, donde en el lema Cambia San Luis se unió toda la oposición, son sus distintos referentes nacionales. El peronismo que encarna Adolfo Rodríguez Saá, la UCR, el PRO, Libres del Sur, el GEN, nuestro partido provincial Avanzar. Había hoy varios dirigentes nacionales, y vinieron porque sus referentes locales tenían un sublema. A partir de mañana cada uno trabaja para sus referentes nacionales. Después retomamos antes de asumir para construir un gobierno de coalición con los sublemas que participaron.

P: Dijo que también que trabajará para que cambie el país…

C.P.: Sí, el partido Avanzar que presido hará una alianza con Juntos por el Cambio.

P: Y en ese sentido, ¿qué dirigente le gustaría como candidato a presidente?

C.P.: Me simpatiza más Larreta. Tengo mucho respeto por Patricia, ha sido una gran ministra, pero simpatizo con Larreta porque veo la gestión. Desde una mirada provincial veo lo que se hizo en Salud, Educación, Seguridad en Ciudad de Buenos Aires y es la NASA al lado de nuestra provincia. Me gusta esa gestión.

P: ¿Habló con Bullrich?

C.P.: Sí, hablamos, tengo muy buena relación.

P: ¿Y con Macri?

C.P.: No, me mandó un mensaje a través de Federico Pinedo. Me llamaron de los gobernadores Valdés (Corrientes) y acá estaba Morales (Jujuy).

P: Fue crítico de la Ley de lemas, ¿hubieran ganado sin ese sistema?

C.P.: Sí, el pueblo de San Luis decidió un cambio. Ya en 2021 habíamos ganado, tanto PASO como en generales.

CLAUDIO POGGI.jpg Claudio Poggi se mostró con referentes nacionales de Juntos por el Cambio. Télam

P: ¿Si Adolfo no se unía al lema?

C.P.: Lo habrá medido. El tenía la opción de presentar un tercer lema o sumarse al lema de la oposición con su gente, porque no se presentó como candidato.

P: ¿Es correcto decir que terminaron con 40 años de Rodríguez Saá?

C.P.: Hasta el 2001 fue una etapa donde el actual senador Adolfo Rodríguez Saá hizo una construcción muy fuerte en San Luis, en cuanto a su industrialización, la política de viviendas, la gestión fiscal. Los últimos ocho años del actual gobernador fueron muy malos. Pasamos de ser un tercio de la pobreza nacional cuando yo dejé la gobernación en 2015 a estar por encima del índice de pobreza de la media nacional. Nunca hemos estado tan mal en San Luis. Y eso el ciudadano lo padece.

P: Fue vice del PJ provincial, ¿puede volver al partido?

C.P.: Tenemos un partido provincial que se llama Avanzar, no voy a volver al PJ. Sí tenemos dirigentes, la columna vertebral de Avanzar viene del peronismo, pero también hay independientes que vieron en este espacio político nuevo, joven, plural, la posibilidad de ver la política como una herramienta de bien común.

P: ¿Cómo imagina que será el proceso de transición?

C.P.: Supongo que si el gobernador piensa en los sanluiseños, debería ser ordenado. Hay una ley provincial de continuidad de gestión donde hay obligaciones del gobierno saliente y del entrante, tenemos que coordinar.

P: Antes de la elección dijo que haría denuncias sobre la campaña de fake news…

C.P.: Son los obstáculos que hay que transitar en provincias tan férreas en cuanto al poder, ramificado en todas las estructuras. Pero ganamos por diez puntos y veremos si hacemos las denuncias o si miramos para adelante. El sábado a la noche difundieron una entrevista falsa de un portal falso parecido a uno conocido, donde yo decía que sacaba planes sociales. Fue muy dañina. Se subestimó al pueblo de San Luis.

P: Usted fue crítico de los planes sociales que otorgó el gobernador, ¿cómo sigue ahora?

C.P.: Soy crítico cuando los das con un sentido electoral, esa es la diferencia. Cuando le decís a un tipo “Te voy a dar un plan el lunes si gano” no estás pensando en la persona, estás pensando en la elección.

P: También mencionaba un cambio cultural, ¿a qué se refiere?

C.P.: El vínculo de los que no pensábamos como ellos fue muy duro en los últimos años, de mucha persecución, hostigamiento, agravios desde los medios del gobierno. Cambia San Luis tiene que modificar esa forma de gobernar, gobernar para todos, respetar las diferentes formas de pensar. Si sos proveedor del Estado te cortan el contrato porque estás conmigo, si sos empleado público te transfieren al pueblo más alejado de tu residencia, generás temor por sacarte una foto conmigo… vamos a recuperar la libertad.

P: ¿Lo llamó Alberto Rodríguez Saá?

C.P.: No.

P: Alberto Rodríguez Saá dijo que no va a volver a presentarse, ¿le cree?

C.P.: No le creo nada, pero me imagino que ya terminó un ciclo. Lo dijo él.

P: ¿Adolfo va a estar en su equipo de gobierno? ¿podría ser candidato a senador nacional por este espacio?

C.P.: No, él no estará en nuestro gobierno, pero su gente sí. Vamos a un gobierno de coalición. Y no creo que sea candidato a senador por Juntos por el Cambio.

P: Usted fue gobernador entre 2011 y 2015, ¿qué errores cree no debe repetir?

C.P.: Quizás no me vinculé bien con la prensa, y hay cosas que no alcancé a ver en profundidad, temas de gestión. Otras voy a repetir, como la cercanía con el ciudadano. Yo estaba 30% en la oficina y 70% afuera, cerca. En un centro de salud, visitaba dos escuelas por día, un día por semana me instalaba en la segunda ciudad de la provincia, los viernes nos íbamos a otras localidades. Eso lo vamos a profundizar.

P: ¿Va a tener más libertad en esta gestión?

C.P.: Yo tuve una gestión con plena libertad, el principal crítico era el actual gobernador. Durísimo. Y goberné con plena libertad. Seguí y al mes siguiente no entré en conflicto con ellos, prioricé la paz social. Terminé el gobierno, entregué la llave y al mes empecé a construir un espacio político nuevo, provincial, que era lo contrario a retroceder, Avanzar. Va a seguir creciendo.

P: ¿Objetivos de gobierno?

C.P.: Esta etapa es diferente a la que yo goberné. Hoy tenemos la pobreza, que en mi gobierno no estaba. Teníamos empleo, una política de viviendas espectacular, apoyábamos a emprendedores. Hoy el 70% de los chicos tienen necesidades básicas insatisfechas. Además de incursionar en la modernidad, industria del conocimiento, fomentar al sector privado para que genere empleo, las energías alternativas eólica y solar, tenemos que abordar la pobreza. Hay chicos que no hacen las cuatro comidas, se duermen en la escuela. Si no tomamos ese tema ahora con presencia del Estado, esos chicos no tienen futuro. Hay que abordarlo del momento cero. Esa es la gran diferencia, además de los temas nuevos. Me estoy preparando para eso.

P: ¿Por qué creció la pobreza en San Luis?

C.P.: Argentina desmejoró, pero San Luis multiplicó por cuatro esa caída. No se cuidaron a las empresas privadas, se dejaron caer, se agrandó el sector público. Se precarizó todo. Menos privados que pagan impuestos. Hay que hacer crecer el sector privado, tiene que ser el nuevo empleador en San Luis. Tiene que venir un viento de cola nacional también, por supuesto.

P: Dijo también que buscará eliminar la ley de lemas, ¿en qué sistema electoral está pensando?

C.P.: Boleta única, boleta electrónica. En Neuquén estaba en dos horas los resultados. Decí que es irreversible porque llevamos diez puntos, pero si la diferencia era de un punto seguimos contando hasta las 8 de la mañana (NdlR: eran las 2 AM).