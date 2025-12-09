ANDIS: la Cámara Federal revocó el arresto domiciliario de Pablo Atchabahian y ordenó su liberación Por Vanesa Petrillo + Seguir en









La Cámara Federal porteña dejó sin efecto la prisión domiciliaria del médico Pablo Atchabahian, principal acusado en la causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y dispuso que el juez Sebastián Casanello evalúe medidas alternativas menos gravosas. Para los camaristas, la restricción aplicada solo a él “dejó de ser proporcional” frente al resto de los imputados.

Atchabahian es médico urólogo y fue funcionario de ANDIS.

La Cámara Federal porteña revocó el arresto domiciliario que pesaba sobre Pablo Atchabahian, uno de los principales acusados y hasta ahora detenido de la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó su liberación.

La Cámara dispuso que el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa ,puede fijar alguna otra medida alternativa, que guarde proporcionalidad, y similar a la impuesta respecto de otros acusados.

“La medida adoptada sólo respecto de Atchabahian dejó de ser proporcional, y otras restricciones menos lesivas y similares a las adoptadas respecto de los restantes imputados se presentan suficientes para garantizar el regular curso de este proceso”, advirtió la Cámara Federal.

¿Quién es Atchabahian? Atchabahian es médico urólogo, fue funcionario de ANDIS, ocupó el rol que tenía Daniel Garbellini, Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Según la fiscalía, daba órdenes desde afuera del organismo.

Tenía operadores que respondían a sus órdenes dentro de la ANDIS. Fue el único detenido por este caso. Se negó a declarar y hasta ahora continuaba preso en Mendoza. Con el fallo de la sala II de la Cámara recupera su libertad.

Su defensor Mariano Fragueiro Frías había pedido a los camaristas revocar la prisión al denunciar que la acusación “construyó” un supuesto riesgo procesal sin haberlo citado previamente en la causa. El otro detenido es Miguel Ángel Calvete, pero no propiamente por ANDIS, sino porque está condenado en otra causa acusado de conformar una organización destinada a facilitar la prostitución.