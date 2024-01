Colectivos: la Secretaría de Transporte recibirá a la UTA y a empresarios para buscar acuerdo

Desde la cartera dependiente de Economía aclararon que no intervendrán en la negociación aunque "escucharán sus necesidades" ya que consideraron "de vital importancia" el acuerdo entre ambas partes.

De todas formas, aclararon que "el organismo no presenta ni presentará a ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que no corresponde la intervención de otro organismo Nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo", dijeron en referencia a la participación de funcionarios de Transporte en el encuentro.